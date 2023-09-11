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63% справ щодо нападників на правоохоронців потрапляють до суду - Опендатабот

63% справ щодо нападників на правоохоронців потрапляють до суду - Опендатабот

Київ • УНН

 • 243256 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. 63% справ щодо нападників на правоохоронців потрапляють до суду. 91% судових вироків — обвинувальні. При цьому, із року в рік кількість таких проваджень зменшується, порахував Опендатабот, передає УНН.

Деталі

З 2020 року в Україні було відкрито понад 3,5 тисячі кримінальних справ за фактами опору правоохоронцям або нападу на них. В результаті суддями було винесено 1,4 тисяч вироків.

За даними Генпрокуратури, за останні чотири роки в Україні було відкрито більш ніж 3,5 тисяч кримінальних справ за фактами опору правоохоронцям, нанесення їм тілесних ушкоджень або посягання на їхнє життя. Відповідальність за дані злочини передбачена статтями 342, 345 та 348 Кримінального кодексу України.

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З року в рік кількість таких проваджень поступово зменшувалася. Якщо в 2020 році їх було відкрито 1,2 тис., то в 2022-ому — лише 647 справ. Що стосується поточного року, станом на початок осені було порушено 564 справи за напад на правоохоронців.

Більше половини цих проваджень потрапляють на розгляд суддів — 2,2 тис. або 63% справ. При цьому, за результатами судового розгляду було ухвалено 1,4 тис. вироків. Опендатабот під час аналізу вказаних категорій справ за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" підрахував, що 91% з них — обвинувальні.

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