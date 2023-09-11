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63% дел в отношении нападавших на правоохранителей попадают в суд - Опендатабот

63% дел в отношении нападавших на правоохранителей попадают в суд - Опендатабот

Киев • УНН

 • 243255 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. 63% дел в отношении нападавших на правоохранителей попадают в суд. 91% судебных приговоров — обвинительные. При этом, из года в год количество таких производств уменьшается, посчитал Опендатабот, передает УНН.

Детали

С 2020 года в Украине было открыто более 3,5 тысячи уголовных дел по фактам сопротивления правоохранителям или нападения на них. В результате судьями было вынесено 1,4 тысяч приговоров.

По данным Генпрокуратуры, за последние четыре года в Украине было открыто более 3,5 тысяч уголовных дел по фактам сопротивления правоохранителям, нанесения им телесных повреждений или посягательства на их жизнь. Ответственность за данные преступления предусмотрена статьями 342, 345 и 348 Уголовного кодекса Украины.

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Из года в год количество таких производств постепенно уменьшалось. Если в 2020 году их было открыто 1,2 тыс., то в 2022-м — только 647 дел. Что касается текущего года, по состоянию на начало осени было возбуждено 564 дела за нападение на правоохранителей.

Более половины этих производств попадают на рассмотрение судей — 2,2 тыс. или 63% дел. При этом, по результатам судебного рассмотрения было принято 1,4 тыс. приговоров. Опендатабот при анализе указанных категорий дел с помощью поисковика по судебному реестру "Бабуся" подсчитал, что 91% из них — обвинительные.

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