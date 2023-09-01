Смертельна стрілянина у Дніпрі: ДБР закликає усіх випадкових свідків допомогти у розслідуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. ДБР збирає матеріали для розслідування вбивства поліцейським чоловіка в Дніпрі 29 серпня. У відомстві звернулись до можливих свідків стрілянини з проханням надати інформацію по даній справі. Про це повідомила в ефірі телемарафону у п'ятницю радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує УНН.
Цитата
“Слідство працює над тим, щоб зібрати максимальну доказову базу, проаналізувати всі матеріали і встановити, що було першопричиною зокрема, и хто має понести відповідальність. Я хотіла б звернутися до громадян, які можливо випадково стали свідками інциденту. Якщо у вас є фото або відео матеріали за фактом цієї пригоди, ми просимо вас зателефонувати”, - сказала Сап'ян.
Подзвонити можна за номером телефону територіального управління ДБР у Полтаві - 0800 350 352.
Сап'ян зазначила, що чим більше буде матеріалів, тим більше у слідчих буде можливостей проаналізувати, що сталося насправді.
Також речниця ДБР повідомила, що патрульна, яку побив чоловік у Дніпрі, досі перебуває в лікарні.
“Він (один із патрульних-ред.) перебуває в одній із лікарень під наглядом лікарів та правоохоронців”, - сказала вона.
За словами Сап'ян, її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо
29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.
31 серпня у Дніпрі суд відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт.