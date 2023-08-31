Суд відправив під домашній арешт поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі

Деталі

Як пише видання, прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу. Адвокати патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою, вони просили про особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Підозрюваний поліцейський брав участь у засіданні онлайн, він не прибув до суду через стан здоров’я. Він заявив, що своєї провини не визнає.

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Доповнення

Також сьогодні у Дніпрі правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.