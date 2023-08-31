У Дніпрі відкрили справу за фактом посягання на життя поліцейських

Деталі

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП в Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Як зазначається у повідомленні, обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом.

За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Доповнення

Сьогодні Кіровський районний суд м. Дніпропетровська буде обирати запобіжний захід для патрульного, який застрелив чоловіка у Дніпрі.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

Під час бійки постраждала одна з патрульних.