В Днепре открыли дело по факту посягательства на жизнь полицейских

Детали

Сведения в Единый реестр досудебных расследований следователи ГУНП в Днепропетровской области внесли по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в сообщении, обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем.

За посягательство на жизнь сотрудника полиции предусмотрено наказание - от 9-ти до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Дополнение

Сегодня Кировский районный суд г. Днепропетровска будет избирать меру пресечения для патрульного, который застрелил мужчину в Днепре.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.