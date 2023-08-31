Патрульному в Дніпрі, який застрелив чоловіка, сьогодні оберуть запобіжний захід

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Розгляд справи у Кіровському райсуді міста Дніпропетровська запланований на 15 годину 31 серпня.

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В ДБР повідомили, що слідчі проаналізують всі відео, які були вилученні у рамках розслідування вбивства поліцейським чоловіка в Дніпрі. Наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом автівки, яку зупинили правоохоронці.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

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