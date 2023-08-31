Смертельна стрілянина у Дніпрі: повідомили про травми патрульної

Цитата

«Постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно 2 дні», - сказала журналістка.

За її словами, вчора з’явилася інформація, що її перевели із міської лікарні до лікарні обласного підпорядкування.

«Відомо, що вона там знаходиться, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов’язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо. Відомо, що в неї переламаний ніс, переламані кістки обличчя, є травма голови і є серйозні травми кінцівок. Але епікризу ми не бачили…», - розповіла журналістка.

Доповнення

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

У ДБР повідомляли, що експертиза щодо наявності алкоголю в крові чоловіка, якого у Дніпрі застрелив поліцейський, призначена, проте слідство ще чекає результати.

Окрім того, слідчі проаналізують всі відео, які були вилученні у рамках розслідування вбивства поліцейським чоловіка в Дніпрі. Наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом автівки, яку зупинили правоохоронці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно - не бити поліцейських.