Смертельная стрельба в Днепре: сообщили о травмах патрульной

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«Пострадавшая патрульная была доставлена в одну из городских больниц. Там она пробыла примерно 2 дня», - сказала журналистка.

По ее словам, вчера появилась информация, что ее перевели из городской больницы в больницу областного подчинения.

«Известно, что она там находится, она в сознании, она может разговаривать. Связан ли перевод из городской в областную больницу с ее ухудшением состояния здоровья, мы не знаем. Известно, что у нее переломан нос, переломаны кости лица, есть травма головы и есть серьезные травмы конечностей. Но эпикриза мы не видели…» - рассказала журналистка.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из автомобиля водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из автомобиля и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

В ГБР сообщали, что экспертиза о наличии алкоголя в крови мужчины, которого в Днепре застрелил полицейский, назначена, однако следствие еще ждет результатов.

Кроме того, следователи проанализируют все видео, которые были изъяты в рамках расследования убийства полицейским мужчины в Днепре. Сейчас следствие не может сказать, кто именно был за рулем автомобиля, который остановили правоохранители.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно - не бить полицейских.