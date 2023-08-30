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Результатів ще немає: у ДБР спростували інформацію щодо виявлення алкоголю у крові чоловіка, якого застрелив поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Експертиза щодо наявності алкоголю в крові чоловіка, якого у Дніпрі застрелив поліцейський, призначена, проте слідство ще чекає результати. Про це повідомив журналісту УНН речник теруправління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Цитата

На запитання, чи дійсно у крові чоловіка, якого застрелив поліцейський в Дніпрі, виявили алкоголь, Білка відповів: «Відповідна експертиза призначена. Наразі слідство чекає її результати».

Контекст

ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомили, що у крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі, виявили алкоголь.

Доповнення

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно – не бити поліцейських.

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