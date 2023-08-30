Результатів ще немає: у ДБР спростували інформацію щодо виявлення алкоголю у крові чоловіка, якого застрелив поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Експертиза щодо наявності алкоголю в крові чоловіка, якого у Дніпрі застрелив поліцейський, призначена, проте слідство ще чекає результати. Про це повідомив журналісту УНН речник теруправління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Цитата
На запитання, чи дійсно у крові чоловіка, якого застрелив поліцейський в Дніпрі, виявили алкоголь, Білка відповів: «Відповідна експертиза призначена. Наразі слідство чекає її результати».
Контекст
ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомили, що у крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі, виявили алкоголь.
Доповнення
29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку із авто та використали газовий балончик.
Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно – не бити поліцейських.