Результатов еще нет: в ГБР опровергли информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого застрелил полицейский

Цитата

На вопрос, действительно ли в крови мужчины, которого застрелил полицейский в Днепре, обнаружили алкоголь, Билка ответил: «Соответствующая экспертиза назначена. Сейчас следствие ждет ее результатов».

Контекст

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в крови мужчины, который вчера погиб в результате стрельбы с патрульными в Днепре, обнаружили алкоголь.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно – не бить полицейских.