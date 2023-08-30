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Результатов еще нет: в ГБР опровергли информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого застрелил полицейский

Результатов еще нет: в ГБР опровергли информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого застрелил полицейский

Киев • УНН

 • 1079149 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Экспертиза о наличии алкоголя в крови мужчины, которого в Днепре застрелил полицейский, назначена, однако следствие еще ждет результатов. Об этом сообщил журналисту УНН представитель теруправления ГБР в Полтаве Александр Билка.

Цитата

На вопрос, действительно ли в крови мужчины, которого застрелил полицейский в Днепре, обнаружили алкоголь, Билка ответил: «Соответствующая экспертиза назначена. Сейчас следствие ждет ее результатов».

Контекст

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в крови мужчины, который вчера погиб в результате стрельбы с патрульными в Днепре, обнаружили алкоголь.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно – не бить полицейских.

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