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ДБР щодо смертельної стрілянини у Дніпрі: "Слідство не може сказати, хто саме був за кермом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Слідчі проаналізують всі відео, які були вилученні у рамках розслідування вбивства поліцейським чоловіка в Дніпрі. Наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом автівки, яку зупинили правоохоронці. Про це повідомила в ефірі телемарафону у четвер радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує УНН.

Цитата

“Слідство повинно бути об’єктивним і неупередженим. Є відеоматеріали, які з’явились у всесвітній павутині, де зафіксовані порушення правил дорожнього руху цією автівкою і громадянином, який в результаті цього інциденту постраждав. Зафіксовано стоп-кадром, що саме він перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, які під час інциденту користувалися , де нібито на місці водія перебуває безпосередньо жінка за кермом.

Слідство не може сказати, хто саме був за кермом і коли і як це трапилося. Тому що потрібно проаналізувати абсолютно всі відео, які були вилученні”, — заявила Сап’ян.

З її слів, йдеться про відео з камер системи “Безпечне місто”, з бодікамер і з усіх смартфонів людей, причетних до трагедії.

Також вона зазначила, що необхідно провести низку експертиз — судово-медичні та зброї. Крім того, потрібно допитати усіх можливих свідків, для того, щоб “зробити реконструкцію на папері всіх подій, і встановити, чому вони призвели саме до таких наслідків”.

Як буде завершене досудове розслідування, обвинувальний акт потратить до суду, а суд вже визначатиме, яке покарання очікує на винуватців, зазначила Сап’ян.

Додамо

Стосовно результатів експертиз на вміст алкоголю в крові загиблого радниця з комунікацій ДБР заявила, що поки результатів немає.

“Наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті не є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. І як тільки вони будуть готові і в них буде підтвердження про кількість алкоголю в крові ми про це повідомимо”, — повідомила радниця з комунікацій ДБР.

Також вона прокоментувала інформацію про статус у справі жінки, яка стала учасницею інциденту в Дніпрі.

“У кримінальному проваджені я припускаю, що вона швидше за все буде проходити як свідок і учасник цих подій, вона буде допитана у рамках кримінального провадження. Але щодо порушення кримінального проводження щодо неї безпосередньо і підозр до неї, я думаю, що цим займається національна поліція України”, — додала Сап’ян.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно — не бити поліцейських.

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