ГБР по смертельной стрельбе в Днепре: "Следствие не может сказать, кто именно был за рулем"

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"Следствие должно быть объективным и беспристрастным. Есть видеоматериалы, которые появились во всемирной паутине, где зафиксированы нарушения правил дорожного движения этой машиной и гражданином, который в результате этого инцидента пострадал. Зафиксировано стоп-кадром, что именно он находился за рулем. С другой стороны, есть видео с телефонов детей, которые во время инцидента пользовались, где якобы на месте водителя находится непосредственно женщина за рулем.

Следствие не может сказать, кто именно был за рулем и когда и как это случилось. Потому что нужно проанализировать абсолютно все видео, которые были изъяты", - заявила Сапьян.

По ее словам, речь идет о видео с камер системы "Безопасный город", с бодикамер и со всех смартфонов людей, причастных к трагедии.

Также она отметила, что необходимо провести ряд экспертиз - судебно-медицинские и оружия. Кроме того, нужно допросить всех возможных свидетелей, для того, чтобы "сделать реконструкцию на бумаге всех событий, и установить, почему они привели именно к таким последствиям".

Как будет завершено досудебное расследование, обвинительный акт потратит в суд, а суд уже будет определять, какое наказание ожидает виновников, отметила Сапьян.

Дополним

Относительно результатов экспертиз на содержание алкоголя в крови погибшего советник по коммуникациям ГБР заявила, что пока результатов нет.

"Сейчас я не могу подтвердить, что те результаты, которые обнародованы в интернете не являются достоверными. Мне известно, что они еще не готовы. И как только они будут готовы и в них будет подтверждение о количестве алкоголя в крови мы об этом сообщим", - сообщила советник по коммуникациям ГБР.

Также она прокомментировала информацию о статусе в деле женщины, которая стала участницей инцидента в Днепре.

"В уголовном производстве я предполагаю, что она скорее всего будет проходить как свидетель и участник этих событий, она будет допрошена в рамках уголовного производства. Но относительно возбуждения уголовного дела в отношении нее непосредственно и подозрений к ней, я думаю, что этим занимается национальная полиция Украины", - добавила Сапьян.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно - не бить полицейских.