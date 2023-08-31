Патрульному в Днепре, который застрелил мужчину, сегодня изберут меру пресечения

Детали

Рассмотрение дела в Кировском райсуде города Днепропетровска запланировано на 15 часов 31 августа.

Дополнение

В ГБР сообщили, что следователи проанализируют все видео, которые были изъяты в рамках расследования убийства полицейским мужчины в Днепре. Сейчас следствие не может сказать, кто именно был за рулем машины, которую остановили правоохранители.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

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