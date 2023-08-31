Суд отправил под домашний арест полицейского, который застрелил мужчину в Днепре

Детали

Как пишет издание, прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без права на залог. Адвокаты патрульного считают подозрение в умышленном убийстве необоснованным, они просили о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении под залог.

Подозреваемый полицейский участвовал в заседании онлайн, он не прибыл в суд по состоянию здоровья. Он заявил, что своей вины не признает.

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Дополнение

Также сегодня в Днепре правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.