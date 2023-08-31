Суд отправил под домашний арест полицейского, который застрелил мужчину в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Как пишет издание, прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без права на залог. Адвокаты патрульного считают подозрение в умышленном убийстве необоснованным, они просили о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении под залог.
Подозреваемый полицейский участвовал в заседании онлайн, он не прибыл в суд по состоянию здоровья. Он заявил, что своей вины не признает.
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Дополнение
Также сегодня в Днепре правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.
Напомним
29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.