Смертельна стрілянина у Дніпрі: у мережі виклали відео нападу на патрульну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Telegram-каналах шириться відео нападу на поліцейську, що передувало стрілянині у Дніпрі. На записі видно, що жінка напала на патрульну та тримала її зі спини, поки інший пасажир бив її напарника, передає УНН із посиланням на "Дніпро Оперативний".
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“Жінка (Тетяна Патинка) напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир авто, якого пізніше застрелили правоохоронці, бив іншого поліцейського”, - зазначили у Telegram каналі Дніпро Оперативний.
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Також сьогодні у Дніпрі правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.
Нагадаємо
29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.