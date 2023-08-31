Смертельна стрілянина у Дніпрі: у мережі виклали відео нападу на патрульну

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“Жінка (Тетяна Патинка) напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир авто, якого пізніше застрелили правоохоронці, бив іншого поліцейського”, - зазначили у Telegram каналі Дніпро Оперативний.

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Також сьогодні у Дніпрі правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.