Смертельная стрельба в Днепре: в сети выложили видео нападения на патрульную

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“Женщина (Татьяна Патинка) напала на патрульную и держала ее со спины, пока пассажир авто, которого позже застрелили правоохранители, бил другого полицейского”, - отметили в Telegram канале Днепр Оперативный.

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Также сегодня в Днепре правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.