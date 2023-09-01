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Смертельная стрельба в Днепре: ГБР призывает всех случайных свидетелей помочь в расследовании

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. ГБР собирает материалы для расследования убийства полицейским мужчины в Днепре 29 августа. В ведомстве обратились к возможным свидетелям стрельбы с просьбой предоставить информацию по данному делу. Об этом сообщила в эфире телемарафона в пятницу советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует УНН.

Цитата

“Следствие работает над тем, чтобы собрать максимальную доказательную базу, проанализировать все материалы и установить, что было первопричиной в частности, и кто должен понести ответственность. Я хотела бы обратиться к гражданам, которые возможно случайно стали свидетелями инцидента. Если у вас есть фото или видео материалы по факту этого происшествия, мы просим вас позвонить”, - сказала Сапьян.

Позвонить можно по номеру телефона территориального управления ГБР в Полтаве - 0800 350 352.

Сапьян отметила, что чем больше будет материалов, тем больше у следователей будет возможностей проанализировать, что произошло на самом деле.

Также пресс-секретарь ГБР сообщила, что патрульная, которую избил мужчина в Днепре, до сих пор находится в больнице.

“Он (один из патрульных - ред.) находится в одной из больниц под наблюдением врачей и правоохранителей”, - сказала она.

По словам Сапьян, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.

31 августа в Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест.

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