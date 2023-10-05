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6 жовтня: Всесвітній день охорони місць проживання, День усмішки

6 жовтня: Всесвітній день охорони місць проживання, День усмішки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання. Подія була започаткована у 1979 році з нагоду прийняття Бернської конвенції – міжнародної угоди про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ проживання, пише УНН.

Головною метою Конвенції є збереження тих середовищ існування рослин та проживання тварин, де необхідна співдружність та взаємодопомога кількох країн.

Підписанти конвенції беруть на себе зобов’язання сприяти формуванню національної політики з метою збереження природних місць проживання та вживати дієвих заходів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища.

На даний момент до документу приєдналися 40 країн Європи та чотири африканські країни.
Україна ратифікувала Бернську конвенцію 29 жовтня 1996 року.

Мета сьогоднішньої події — пропагувати збереження сприятливого середовища для нинішнього та майбутніх поколінь

Ще сьогодні, у першу п’ятницю жовтня, відзначається Всесвітній день посмішки, який вперше відсвяткували у 1999 році в американському містечку Вустер, штат Массачусетс.

Ідейним натхненником події є американець Харві Белл, який у 1963 році на замовлення однієї страхової компанії намалював смайл, який став її логотипом. За цю роботу Белл отримав 45 доларів.

Значки із жовтим кумедним усміхненим обличчям стали популярними не тільки серед співробітників компанії. Довелося замовити додатково 10 тисяч значків аби роздати їх усім бажаючим.

Також у 1999 році Харві Белл створив “Всесвітній фонд усмішок”, увесь прибуток якого відтоді йде на благодійність.

Девізом сьогоднішнього свята є слова: “Зроби добру справу. Допоможи хоча б одній людині посміхнутися”.

Також сьогодні можна відзначити День помічника лікаря, Всесвітній день таблиці множення.

За церковним календарем 6 жовтня — день пам’яті одного з 12-ти учнів Христа, апостола Фоми.

Фома відомий тим, що сумнівався у Воскресінні Ісуса, доки не торкнувся його ран.

За розподілом між апостолами Фома пішов проповідувати на територію сучасних Ірану та Індії. Багато людей після його проповідей приймали християнство.
За це Фому постійно переслідували язичники. Одного разу вони схопили Фому та хотіли спалити його. Та, за переказом, вогонь не торкнувся апостола.

Вважається, що у 72 році н.е., коли Фома молився на горі біля Мадраса до нього підкрався язичницький жрець та смертельно вразив апостола списом.

Іменини сьогодні святкують Фома, Макар, Лаура.

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