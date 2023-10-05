6 октября: Всемирный день охраны мест проживания, День улыбки

Основная цель Конвенции - сохранить те места обитания растений и среду обитания животных, где необходимо содружество и взаимопомощь нескольких стран.

Подписанты конвенции берут на себя обязательства содействовать формированию национальной политики с целью сохранения естественных мест обитания и принимать действенные меры в борьбе с загрязнением окружающей среды.

На данный момент к документу присоединились 40 стран Европы и четыре африканские страны.

Украина ратифицировала Бернскую конвенцию 29 октября 1996 года.

Цель сегодняшнего мероприятия — продвигать сохранение благоприятной среды для нынешнего и будущих поколений

Еще сегодня, в первую пятницу октября, отмечается Всемирный день улыбки, который впервые отпраздновали в 1999 году в американском городке Вустер, штат Массачусетс.

Идейным вдохновителем события является американец Харви Белл, который в 1963 году по заказу одной страховой компании нарисовал смайл, ставший ее логотипом. За эту работу Белл получил 45 долларов.

Значки с желтым забавным улыбающимся лицом стали популярными не только среди сотрудников компании. Пришлось заказать дополнительно 10 тысяч значков чтобы раздать их всем желающим.

Также В 1999 году Харви Белл создал “Всемирный фонд улыбок”, вся прибыль которого с тех пор идет на благотворительность.

Девизом сегодняшнего праздника являются слова: “Сделай доброе дело. Помоги хотя бы одному человеку улыбнуться”.

Также сегодня можно отметить День помощника врача, Всемирный день таблицы умножения.

По церковному календарю 6 октября — день памяти одного из 12-ти учеников Христа, апостола Фомы.

Фома известен тем, что сомневался в Воскресении Иисуса, пока не коснулся его ран.

По распределению между апостолами Фома пошел проповедовать на территорию современных Ирана и Индии. Многие люди после его проповедей принимали христианство.

за это Фому постоянно преследовали язычники. Однажды они схватили Фому и хотели сжечь его. Но, по преданию, огонь не коснулся апостола.

Считается, что в 72 году н. э., когда Фома молился на горе у Мадраса к нему подкрался языческий жрец и смертельно поразил апостола копьем.

Именины сегодня празднуют Фома, Макар, Лаура.

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