6 жовтня: День вчителя в Україні, День територіальної оборони

Сьогодні, у першу неділю жовтня, своє професійне свято відзначають українські вчителі, пише УНН.

З першого вересня в Україні освітній процес розпочався у більш ніж 12,5 тисячах шкіл. Знання 3,8 мільйонам учнів офлайн та онлайн дають близько 380 тисяч педагогічних працівників.

На даний час за кордоном перебувають більше 12 тисяч українських вчителів, які виїхали за час повномасштабного російського вторгнення.

За неофіційними даними, на окупованих територіях залишитися близько 60 тисяч вчителів, до 40% з яких могли свідомо піти на співпрацю з ворогом.

З 2020 року у першу неділю жовтня відзначається День територіальної оборони України.

На даний час у лавах Сили територіальної оборони відбивають російську агресію близько 100 тисяч військовослужбовців.

До складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ входять не лише піхотні, але й механізовані угрупування, підрозділи аеророзвідки, мінометні розрахунки, на високому рівні проводиться підготовка саперів.

Також шостого жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання. Подія була започаткована у 1979 році з нагоду прийняття Бернської конвенції – міжнародної угоди про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ проживання..

Головною метою Конвенції є збереження тих середовищ існування рослин та проживання тварин, де необхідна співдружність та взаємодопомога кількох країн.

Підписанти конвенції беруть на себе зобов'язання сприяти формуванню національної політики з метою збереження природних місць проживання та вживати дієвих заходів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища.

На даний момент до документу приєдналися 40 країн Європи та чотири африканські країни. Україна ратифікувала Бернську конвенцію 29 жовтня 1996 року.

Мета сьогоднішньої події – пропагувати збереження сприятливого середовища для нинішнього та майбутніх поколінь.

Також сьогодні можна долучитися до актуальної для українців події – Дня "Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу", мета якої заохочувати людей використовувати енергозберігаючі лампи замість звичайних ламп розжарювання.

Якщо людина буде правильно використовувати енергозберігаючу лампу, остання зможе пропрацювати до 10 тисяч годин, що призведе значної економії електроенергії.

За церковним календарем 6 жовтня – день пам’яті одного з 12-ти учнів Христа, апостола Фоми.

Фома відомий тим, що сумнівався у Воскресінні Ісуса, доки не торкнувся його ран.

За розподілом між апостолами Фома пішов проповідувати на територію сучасних Ірану та Індії. Багато людей після його проповідей приймали християнство.

За це Фому постійно переслідували язичники. Одного разу вони схопили Фому та хотіли спалити його. Та, за переказом, вогонь не торкнувся апостола.

Вважається, що у 72 році н.е., коли Фома молився на горі біля Мадраса до нього підкрався язичницький жрець та смертельно вразив апостола списом.

Іменини сьогодні святкують Фома, Макар, Лаура.