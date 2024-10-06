6 жовтня: День вчителя в Україні, День територіальної оборони

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54360 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101584 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139664 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116014 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108340 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113388 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138435 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75093 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83570 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176652 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
83 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 22971 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28167 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26899 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18475 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32360 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139660 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138433 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176651 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515503 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5513 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26899 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28167 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34800 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58924 перегляди
Актуальне
6 жовтня: День вчителя в Україні, День територіальної оборони

6 жовтня: День вчителя в Україні, День територіальної оборони

Київ • УНН

 • 116998 перегляди

З першого вересня в Україні освітній процес розпочався у більш ніж 12,5 тисячах шкіл. Знання 3,8 мільйонам учнів офлайн та онлайн дають близько 380 тисяч педагогічних працівників.

Сьогодні, у першу неділю жовтня, своє професійне свято відзначають українські вчителі, пише УНН.

З першого вересня в Україні освітній процес розпочався у більш ніж 12,5 тисячах шкіл. Знання 3,8 мільйонам учнів офлайн та онлайн дають близько 380 тисяч педагогічних працівників.

На даний час за кордоном перебувають більше 12 тисяч українських вчителів, які виїхали за час повномасштабного російського вторгнення.

За неофіційними даними, на окупованих територіях залишитися близько 60 тисяч вчителів, до 40% з яких могли свідомо піти на співпрацю з ворогом.

З 2020 року у першу неділю жовтня відзначається День територіальної оборони України.

На даний час у лавах Сили територіальної оборони відбивають російську агресію близько 100 тисяч військовослужбовців.

До складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ входять не лише піхотні, але й механізовані угрупування, підрозділи аеророзвідки, мінометні розрахунки, на високому рівні проводиться підготовка саперів.

Також шостого  жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання. Подія була започаткована у 1979 році з нагоду прийняття Бернської конвенції – міжнародної угоди про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ проживання..

Головною метою Конвенції є збереження тих середовищ існування рослин та проживання тварин, де необхідна співдружність та взаємодопомога кількох країн.

Підписанти конвенції беруть на себе зобов'язання сприяти формуванню національної політики з метою збереження природних місць проживання та вживати дієвих заходів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища.

На даний момент до документу приєдналися 40 країн Європи та чотири африканські країни. Україна ратифікувала Бернську конвенцію 29 жовтня 1996 року.

Мета сьогоднішньої події – пропагувати збереження сприятливого середовища для нинішнього та майбутніх поколінь.

Також сьогодні можна долучитися до актуальної для українців події – Дня "Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу", мета якої заохочувати людей використовувати енергозберігаючі  лампи замість звичайних  ламп розжарювання.

Якщо людина буде правильно використовувати енергозберігаючу лампу, остання зможе пропрацювати до 10 тисяч годин, що призведе значної економії електроенергії.

За церковним календарем 6 жовтня – день пам’яті одного з 12-ти учнів Христа, апостола Фоми.

Фома відомий тим, що сумнівався у Воскресінні Ісуса, доки не торкнувся його ран.

За розподілом між апостолами Фома пішов проповідувати на територію сучасних Ірану та Індії. Багато людей після його проповідей приймали християнство.

За це Фому постійно переслідували язичники. Одного разу вони схопили Фому та хотіли спалити його. Та, за переказом, вогонь не торкнувся апостола.

Вважається, що у 72 році н.е., коли Фома молився на горі біля Мадраса до нього підкрався язичницький жрець та смертельно вразив апостола списом.

Іменини сьогодні святкують Фома, Макар, Лаура.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
indiiaІндія
ukrainaУкраїна
iranІран

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24