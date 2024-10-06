6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

Сегодня, в первое воскресенье октября, свой профессиональный праздник отмечают украинские учителя, пишет УНН.

С первого сентября в Украине образовательный процесс начался в более чем 12,5 тысячах школ. Знания 3,8 миллионам учеников офлайн и онлайн дают около 380 тысяч педагогических работников.

В настоящее время за границей находятся более 12 тысяч украинских учителей, которые выехали за время полномасштабного российского вторжения.

По неофициальным данным, на оккупированных территориях остаться около 60 тысяч учителей, до 40% из которых могли сознательно пойти на сотрудничество с врагом.

С 2020 года в первое воскресенье октября отмечается День территориальной обороны Украины.

В настоящее время в рядах Силы территориальной обороны отражают российскую агрессию около 100 тысяч военнослужащих.

В состав подразделений Сил ТрО ВСУ входят не только пехотные, но и механизированные группировки, подразделения аэроразведки, минометные расчеты, на высоком уровне проводится подготовка саперов.

Также шестого октября, отмечается Всемирный день охраны мест обитания. Событие было основано в 1979 году по случаю принятия Бернской конвенции - международного соглашения об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания.

Главной целью Конвенции является сохранение тех сред обитания растений и животных, где необходимо содружество и взаимопомощь нескольких стран.

Подписанты конвенции берут на себя обязательства способствовать формированию национальной политики с целью сохранения природных мест обитания и принимать действенные меры в борьбе с загрязнением окружающей среды.

На данный момент к документу присоединились 40 стран Европы и четыре африканские страны. Украина ратифицировала Бернскую конвенцию 29 октября 1996 года.

Цель сегодняшнего события - пропагандировать сохранение благоприятной среды для нынешнего и будущих поколений.

Также сегодня можно присоединиться к актуальному для украинцев событию - Дню «Замени обычную лампочку на энергосберегающую», цель которого поощрять людей использовать энергосберегающие лампы вместо обычных ламп накаливания.

Если человек будет правильно использовать энергосберегающую лампу, последняя сможет проработать до 10 тысяч часов, что приведет значительной экономии электроэнергии.

По церковному календарю 6 октября - день памяти одного из 12-ти учеников Христа, апостола Фомы.

Фома известен тем, что сомневался в Воскресении Иисуса, пока не коснулся его ран.

По распределению между апостолами Фома пошел проповедовать на территорию современных Ирана и Индии. Многие люди после его проповедей принимали христианство.

За это Фому постоянно преследовали язычники. Однажды они схватили Фому и хотели сжечь его. Но, по преданию, огонь не коснулся апостола.

Считается, что в 72 году н.э., когда Фома молился на горе возле Мадраса к нему подкрался языческий жрец и смертельно поразил апостола копьем.

Именины сегодня празднуют Фома, Макар, Лаура.