6 людей постраждали від ворожої атаки на центр Сум
Київ • УНН
Шестеро цивільних мешканців Сум, включаючи жінок 20 та 61 років, а також чоловіків 60, 76, 45 та 42 років, отримали поранення внаслідок ворожої атаки по центру міста. Пошкоджено будівлі та автомобілі, стан постраждалих оцінюється як нетяжкий.
Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на центр міста Суми, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Шестеро цивільних мешканців Сум постраждали внаслідок атаки ворога по центру міста
З його слів, поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі їх обстежують медики. Попередньо, стан постраждалих – не тяжкий. Також 45-річний та 42-річний чоловіки постраждали, перебуваючи неподалік одного з місць влучання. Допомогу їм надали на місці.
Пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки атак уточнюються, вказав голова ОВА.
"Із ранку ворог атакує Сумську громаду. Частину ворожих цілей знищують сили оборони України, однак є й влучання по цивільній інфраструктурі. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об’єктах. Загроза зберігається. Не залишайте укриття", - підкреслив Григоров.
