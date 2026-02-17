6 людей постраждали від ворожої атаки на центр Сум

$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 2976 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 10105 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетики
17 лютого, 04:30 • 22702 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 34039 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 43530 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34797 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 54098 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33379 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61431 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27708 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters
17 лютого, 04:45 • 13624 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників
17 лютого, 04:57 • 10335 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках
05:21 • 10583 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"
06:12 • 7478 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні
06:14 • 10657 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
10:46 • 676 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03 • 25235 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
16 лютого, 14:10 • 35719 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 54106 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61435 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Одеська область
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
16 лютого, 23:14 • 18990 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося
16 лютого, 18:54 • 16802 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах
16 лютого, 17:06 • 19410 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
16 лютого, 13:26 • 28116 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
16 лютого, 01:45 • 33407 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

6 людей постраждали від ворожої атаки на центр Сум

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Шестеро цивільних мешканців Сум, включаючи жінок 20 та 61 років, а також чоловіків 60, 76, 45 та 42 років, отримали поранення внаслідок ворожої атаки по центру міста. Пошкоджено будівлі та автомобілі, стан постраждалих оцінюється як нетяжкий.

6 людей постраждали від ворожої атаки на центр Сум

Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на центр міста Суми, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Шестеро цивільних мешканців Сум постраждали внаслідок атаки ворога по центру міста

- повідомив Григоров.

З його слів, поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі їх обстежують медики. Попередньо, стан постраждалих – не тяжкий. Також 45-річний та 42-річний чоловіки постраждали, перебуваючи неподалік одного з місць влучання. Допомогу їм надали на місці.

Пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки атак уточнюються, вказав голова ОВА.

"Із ранку ворог атакує Сумську громаду. Частину ворожих цілей знищують сили оборони України, однак є й влучання по цивільній інфраструктурі. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об'єктах. Загроза зберігається. Не залишайте укриття", - підкреслив Григоров.

Суми під масованою атакою російських дронів, є влучання - ОВА
17.02.26, 11:33 • 2764 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Україна
Суми