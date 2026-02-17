6 человек пострадали от вражеской атаки на центр Сум

Шестеро гражданских жителей Сум, включая женщин 20 и 61 лет, а также мужчин 60, 76, 45 и 42 лет, получили ранения в результате вражеской атаки по центру города. Повреждены здания и автомобили, состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.