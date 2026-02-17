6 человек пострадали от вражеской атаки на центр Сум
Киев • УНН
Шестеро гражданских жителей Сум, включая женщин 20 и 61 лет, а также мужчин 60, 76, 45 и 42 лет, получили ранения в результате вражеской атаки по центру города. Повреждены здания и автомобили, состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.
Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на центр города Сумы, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
По его словам, ранения получили женщины 20 и 61 лет, а также мужчины 60 и 76 лет. Сейчас их обследуют медики. Предварительно, состояние пострадавших – не тяжелое. Также 45-летний и 42-летний мужчины пострадали, находясь неподалеку от одного из мест попадания. Помощь им оказали на месте.
Повреждены здания и автомобили. Все последствия атак уточняются, указал глава ОВА.
"С утра враг атакует Сумскую громаду. Часть вражеских целей уничтожают Силы обороны Украины, однако есть и попадания по гражданской инфраструктуре. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия", - подчеркнул Григоров.
