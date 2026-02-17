6 человек пострадали от вражеской атаки на центр Сум

$43.170.07
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 722 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 9504 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 17358 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 29326 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 40769 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49507 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37513 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61363 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33886 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 19090 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 16494 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 16807 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 14795 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 16683 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 11522 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 31189 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 41309 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61363 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 66751 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 3732 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 2948 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 21604 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 19309 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 21999 просмотра
6 человек пострадали от вражеской атаки на центр Сум

Киев • УНН

 • 2272 просмотра

Шестеро гражданских жителей Сум, включая женщин 20 и 61 лет, а также мужчин 60, 76, 45 и 42 лет, получили ранения в результате вражеской атаки по центру города. Повреждены здания и автомобили, состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.

6 человек пострадали от вражеской атаки на центр Сум

Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на центр города Сумы, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Шесть мирных жителей Сум пострадали в результате атаки врага по центру города

- сообщил Григоров.

По его словам, ранения получили женщины 20 и 61 лет, а также мужчины 60 и 76 лет. Сейчас их обследуют медики. Предварительно, состояние пострадавших – не тяжелое. Также 45-летний и 42-летний мужчины пострадали, находясь неподалеку от одного из мест попадания. Помощь им оказали на месте.

Повреждены здания и автомобили. Все последствия атак уточняются, указал глава ОВА.

"С утра враг атакует Сумскую громаду. Часть вражеских целей уничтожают Силы обороны Украины, однако есть и попадания по гражданской инфраструктуре. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия", - подчеркнул Григоров.

Сумы под массированной атакой российских дронов, есть попадания - ОВА17.02.26, 11:33 • 3376 просмотров

Юлия Шрамко

