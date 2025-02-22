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15 березня, 19:03 • 118378 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176395 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143742 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135742 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115639 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107091 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102614 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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54 бойових зіткнення за добу: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

54 бойових зіткнення за добу: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

Київ • УНН

 • 27567 перегляди

На різних напрямках фронту відбулося 54 бойових зіткнення, найгарячіше було на Покровському напрямку з 23 атаками. Противник завдав авіаударів по кількох населених пунктах, але ЗСУ успішно відбивають атаки.

Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази, у бік Вовчанська, Фиголівки та Западного, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу просунутись вперед неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала три рази поблизу населених пунктів Іванівка, Ямполівка та в Серебрянському лісі, українські захисники відбили атаки ворога.

Сили оборони тричі відбивали штурми загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Шість атак росіян в районі Васюківки, Ступочок та Білої Гори на Краматорському напрямку відбиті українськими захисниками.

На Торецькому напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом за сьогодні противник атакував сім разів неподалік Торецька та в напрямку Диліївки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Авіаційні удари терористичні війська завдали по Миролюбівці, Звіровому та Покровську.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Авіаудару зазнала Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили дві атаки російських загарбників. Противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив понад 200 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога за добу: Захисники знищили 1140 загарбників22.02.25, 07:25 • 29405 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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