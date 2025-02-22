54 боевых столкновения за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ
Киев • УНН
На разных направлениях фронта произошло 54 боевых столкновения, горячее всего было на Покровском направлении с 23 атаками. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, но ВСУ успешно отражают атаки.
Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 23 попытки потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголевки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку Загрызово, получил отпор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала три раза вблизи населенных пунктов Ивановка, Ямполовка и в Серебрянском лесу, украинские защитники отбили атаки врага.
Силы обороны трижды отбивали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.
Шесть атак россиян в районе Васюковки, Ступочек и Белой Горы на Краматорском направлении отбиты украинскими защитниками.
На Торецком направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, всего за сегодня противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки. Авиаудару подверглась Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Авиационные удары террористические войска нанесли по Миролюбовке, Звировому и Покровску.
Сегодня на Новопавловском направлении враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Авиаудару подверглась Новопавловка.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Пятихаток.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков. Противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 19 КАБ, осуществил более 200 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.
Потери врага за сутки: Защитники уничтожили 1140 захватчиков22.02.25, 07:25 • 23832 просмотра