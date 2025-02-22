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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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54 боевых столкновения за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

54 боевых столкновения за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 389 просмотра

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На разных направлениях фронта произошло 54 боевых столкновения, горячее всего было на Покровском направлении с 23 атаками. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, но ВСУ успешно отражают атаки.

Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 23 попытки потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголевки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку Загрызово, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала три раза вблизи населенных пунктов Ивановка, Ямполовка и в Серебрянском лесу, украинские защитники отбили атаки врага.

Силы обороны трижды отбивали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

Шесть атак россиян в районе Васюковки, Ступочек и Белой Горы на Краматорском направлении отбиты украинскими защитниками.

На Торецком направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, всего за сегодня противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки. Авиаудару подверглась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Авиационные удары террористические войска нанесли по Миролюбовке, Звировому и Покровску.

Сегодня на Новопавловском направлении враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Авиаудару подверглась Новопавловка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков. Противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 19 КАБ, осуществил более 200 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: Защитники уничтожили 1140 захватчиков22.02.25, 07:25 • 23832 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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