50 проти 11: діти з Олександрії та благодійна ініціатива Павла Журила кинули виклик професійним футболістам

$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 11574 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24783 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15554 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15755 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16799 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18069 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21598 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 59981 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126794 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56371 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5.3м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС30 вересня, 01:57 • 20051 перегляди
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 8282 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 13063 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 12105 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 4806 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 24804 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 59990 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126823 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64193 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 66627 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 1738 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 4962 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 21022 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 23147 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 35526 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

50 проти 11: діти з Олександрії та благодійна ініціатива Павла Журила кинули виклик професійним футболістам

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Павло Журило, засновник Betking Foundation, організував яскравий благодійний матч у якому 50 дітей-переселенців зіграли проти футболістів ФК Олександрія на стадіоні «Ніка».

50 проти 11: діти з Олександрії та благодійна ініціатива Павла Журила кинули виклик професійним футболістам

В Олександрії на стадіоні "Ніка" розгорнулася справжня футбольна битва: 50 дітей віком від 7 до 12 років — переселенці з прифронтових регіонів та діти, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті — зіграли проти срібних призерів чемпіонату України. Для них ця гра стала особливим символом підтримки, надії та відчуття, що вони не залишилися сам на сам зі своїми випробуваннями.

Такий нестандартний формат став родзинкою другого благодійного заходу "День із командою Королів", організованого Павлом Журилом, засновником Betking Foundation, за підтримки ФК "Олександрія".

Коли мрії стають реальністю

Уявіть собі: трибуни вибухають емоціями, маленькі футболісти намагаються обіграти професіоналів, а досвідчені гравці з усмішками та азартом відповідають на атаки юних талантів. Саме така атмосфера панувала на КСК "Ніка", де діти отримали унікальну можливість відчути себе справжніми футболістами.

Павло Журило, засновник Betking Foundation, розповідає: "Цей день ще раз показав, що футбол — не лише гра, а спосіб об'єднати дітей та дорослих навколо спільної мрії. Коли бачиш, як професійні гравці з такою ж радістю грають із дітьми, як і в чемпіонаті України, розумієш справжню силу спорту. Ми в Betking Foundation віримо, що кожна дитина має право на підтримку та можливість розвиватися. Спорт допомагає дітлахам не лише фізично окріпнути, а й знайти нових друзів, повірити в себе та відчути, що вони не самотні. Наша мета — створювати такі моменти щастя якомога частіше, адже кожна дитяча усмішка — це інвестиція в майбутнє України".

Більше, ніж розвага

Такі події дарують дітям значно більше, ніж гру у футбол. Вони стають джерелом підтримки, віри в себе та відчуття єдності. Це своєрідна терапія, що допомагає забути про щоденні труднощі, знайти нових друзів.

Після завершення матчу емоції не вщухали. Діти оточили своїх кумирів, просячи автографи та роблячи селфі з професійними гравцями. Кульмінацією свята став спільний обід, де маленькі та дорослі спортсмени ділилися враженнями за одним столом.

Дмитро Кітаєв, виконавчий директор ФК "Олександрія", зазначив: "Коли бачиш радість у дитячих очах, розумієш, що футбол має набагато більшу силу, ніж просто розважити глядачів. Ми допомагаємо формувати майбутнє покоління, показуючи приклад командного духу та взаємопідтримки".

Сила фонду — у дитячих усмішках

Betking Foundation, що входить до складу King Group, та його засновник Павло Журило перетворюють спорт на інструмент соціальних змін. Їхня місія — допомагати дітям відчувати себе потрібними та впевненими.

Кожен з 50 дітей-учасників цього дня став частиною великої футбольної спільноти, отримав цінний досвід та заряд мотивації для подальших досягнень. А професійні гравці ФК "Олександрія" ще раз довели, що справжні чемпіони виграють не лише на полі, а й у серцях маленьких уболівальників. Адже справжня перемога — це не рахунок на табло, а дитячі усмішки та нові мрії, що стають реальністю.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
благодійність
Україна