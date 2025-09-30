50 проти 11: діти з Олександрії та благодійна ініціатива Павла Журила кинули виклик професійним футболістам

В Олександрії на стадіоні "Ніка" розгорнулася справжня футбольна битва: 50 дітей віком від 7 до 12 років — переселенці з прифронтових регіонів та діти, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті — зіграли проти срібних призерів чемпіонату України. Для них ця гра стала особливим символом підтримки, надії та відчуття, що вони не залишилися сам на сам зі своїми випробуваннями.

Такий нестандартний формат став родзинкою другого благодійного заходу "День із командою Королів", організованого Павлом Журилом, засновником Betking Foundation, за підтримки ФК "Олександрія".

Коли мрії стають реальністю

Уявіть собі: трибуни вибухають емоціями, маленькі футболісти намагаються обіграти професіоналів, а досвідчені гравці з усмішками та азартом відповідають на атаки юних талантів. Саме така атмосфера панувала на КСК "Ніка", де діти отримали унікальну можливість відчути себе справжніми футболістами.

Павло Журило, засновник Betking Foundation, розповідає: "Цей день ще раз показав, що футбол — не лише гра, а спосіб об'єднати дітей та дорослих навколо спільної мрії. Коли бачиш, як професійні гравці з такою ж радістю грають із дітьми, як і в чемпіонаті України, розумієш справжню силу спорту. Ми в Betking Foundation віримо, що кожна дитина має право на підтримку та можливість розвиватися. Спорт допомагає дітлахам не лише фізично окріпнути, а й знайти нових друзів, повірити в себе та відчути, що вони не самотні. Наша мета — створювати такі моменти щастя якомога частіше, адже кожна дитяча усмішка — це інвестиція в майбутнє України".

Більше, ніж розвага

Такі події дарують дітям значно більше, ніж гру у футбол. Вони стають джерелом підтримки, віри в себе та відчуття єдності. Це своєрідна терапія, що допомагає забути про щоденні труднощі, знайти нових друзів.

Після завершення матчу емоції не вщухали. Діти оточили своїх кумирів, просячи автографи та роблячи селфі з професійними гравцями. Кульмінацією свята став спільний обід, де маленькі та дорослі спортсмени ділилися враженнями за одним столом.

Дмитро Кітаєв, виконавчий директор ФК "Олександрія", зазначив: "Коли бачиш радість у дитячих очах, розумієш, що футбол має набагато більшу силу, ніж просто розважити глядачів. Ми допомагаємо формувати майбутнє покоління, показуючи приклад командного духу та взаємопідтримки".

Сила фонду — у дитячих усмішках

Betking Foundation, що входить до складу King Group, та його засновник Павло Журило перетворюють спорт на інструмент соціальних змін. Їхня місія — допомагати дітям відчувати себе потрібними та впевненими.

Кожен з 50 дітей-учасників цього дня став частиною великої футбольної спільноти, отримав цінний досвід та заряд мотивації для подальших досягнень. А професійні гравці ФК "Олександрія" ще раз довели, що справжні чемпіони виграють не лише на полі, а й у серцях маленьких уболівальників. Адже справжня перемога — це не рахунок на табло, а дитячі усмішки та нові мрії, що стають реальністю.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.