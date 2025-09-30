50 против 11: дети из Александрии и благотворительная инициатива Павла Журило бросили вызов профессиональным футболистам

В Александрии на стадионе "Ника" развернулась настоящая футбольная битва: 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет — переселенцы из прифронтовых регионов и дети, чьи родители сейчас защищают Украину на фронте — сыграли против серебряных призеров чемпионата Украины. Для них эта игра стала особым символом поддержки, надежды и ощущения, что они не остались один на один со своими испытаниями.

Такой нестандартный формат стал изюминкой второго благотворительного мероприятия "День с командой Королей", организованного Павлом Журило, основателем Betking Foundation, при поддержке ФК "Александрия".

Когда мечты становятся реальностью

Представьте себе: трибуны взрываются эмоциями, маленькие футболисты пытаются обыграть профессионалов, а опытные игроки с улыбками и азартом отвечают на атаки юных талантов. Именно такая атмосфера царила на КСК "Ника", где дети получили уникальную возможность почувствовать себя настоящими футболистами.

Павел Журило, основатель Betking Foundation, рассказывает: "Этот день еще раз показал, что футбол — не только игра, а способ объединить детей и взрослых вокруг общей мечты. Когда видишь, как профессиональные игроки с такой же радостью играют с детьми, как и в чемпионате Украины, понимаешь истинную силу спорта. Мы в Betking Foundation верим, что каждый ребенок имеет право на поддержку и возможность развиваться. Спорт помогает детям не только физически окрепнуть, но и найти новых друзей, поверить в себя и почувствовать, что они не одиноки. Наша цель — создавать такие моменты счастья как можно чаще, ведь каждая детская улыбка — это инвестиция в будущее Украины".

Больше, чем развлечение

Такие события дарят детям значительно больше, чем игру в футбол. Они становятся источником поддержки, веры в себя и ощущения единства. Это своеобразная терапия, которая помогает забыть о ежедневных трудностях, найти новых друзей.

После завершения матча эмоции не утихали. Дети окружили своих кумиров, прося автографы и делая селфи с профессиональными игроками. Кульминацией праздника стал совместный обед, где маленькие и взрослые спортсмены делились впечатлениями за одним столом.

Дмитрий Китаев, исполнительный директор ФК "Александрия", отметил: "Когда видишь радость в детских глазах, понимаешь, что футбол имеет гораздо большую силу, чем просто развлечь зрителей. Мы помогаем формировать будущее поколение, показывая пример командного духа и взаимоподдержки".

Сила фонда — в детских улыбках

Betking Foundation, входящий в состав King Group, и его основатель Павел Журило превращают спорт в инструмент социальных изменений. Их миссия — помогать детям чувствовать себя нужными и уверенными.

Каждый из 50 детей-участников этого дня стал частью большого футбольного сообщества, получил ценный опыт и заряд мотивации для дальнейших достижений. А профессиональные игроки ФК "Александрия" еще раз доказали, что настоящие чемпионы выигрывают не только на поле, но и в сердцах маленьких болельщиков. Ведь настоящая победа — это не счет на табло, а детские улыбки и новые мечты, которые становятся реальностью.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.