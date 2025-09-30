50 против 11: дети из Александрии и благотворительная инициатива Павла Журило бросили вызов профессиональным футболистам

$41.320.16
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 22710 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 14869 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 15135 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 16266 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 17818 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
30 сентября, 04:06 • 21385 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 59427 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56266 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 63724 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 59431 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 63726 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе Роско
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail
50 против 11: дети из Александрии и благотворительная инициатива Павла Журило бросили вызов профессиональным футболистам

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Павел Журило, основатель Betking Foundation, организовал яркий благотворительный матч, в котором 50 детей-переселенцев сыграли против футболистов ФК Александрия на стадионе «Ника».

50 против 11: дети из Александрии и благотворительная инициатива Павла Журило бросили вызов профессиональным футболистам

В Александрии на стадионе "Ника" развернулась настоящая футбольная битва: 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет — переселенцы из прифронтовых регионов и дети, чьи родители сейчас защищают Украину на фронте — сыграли против серебряных призеров чемпионата Украины. Для них эта игра стала особым символом поддержки, надежды и ощущения, что они не остались один на один со своими испытаниями.

Такой нестандартный формат стал изюминкой второго благотворительного мероприятия "День с командой Королей", организованного Павлом Журило, основателем Betking Foundation, при поддержке ФК "Александрия".

Когда мечты становятся реальностью

Представьте себе: трибуны взрываются эмоциями, маленькие футболисты пытаются обыграть профессионалов, а опытные игроки с улыбками и азартом отвечают на атаки юных талантов. Именно такая атмосфера царила на КСК "Ника", где дети получили уникальную возможность почувствовать себя настоящими футболистами.

Павел Журило, основатель Betking Foundation, рассказывает: "Этот день еще раз показал, что футбол — не только игра, а способ объединить детей и взрослых вокруг общей мечты. Когда видишь, как профессиональные игроки с такой же радостью играют с детьми, как и в чемпионате Украины, понимаешь истинную силу спорта. Мы в Betking Foundation верим, что каждый ребенок имеет право на поддержку и возможность развиваться. Спорт помогает детям не только физически окрепнуть, но и найти новых друзей, поверить в себя и почувствовать, что они не одиноки. Наша цель — создавать такие моменты счастья как можно чаще, ведь каждая детская улыбка — это инвестиция в будущее Украины".

Больше, чем развлечение

Такие события дарят детям значительно больше, чем игру в футбол. Они становятся источником поддержки, веры в себя и ощущения единства. Это своеобразная терапия, которая помогает забыть о ежедневных трудностях, найти новых друзей.

После завершения матча эмоции не утихали. Дети окружили своих кумиров, прося автографы и делая селфи с профессиональными игроками. Кульминацией праздника стал совместный обед, где маленькие и взрослые спортсмены делились впечатлениями за одним столом.

Дмитрий Китаев, исполнительный директор ФК "Александрия", отметил: "Когда видишь радость в детских глазах, понимаешь, что футбол имеет гораздо большую силу, чем просто развлечь зрителей. Мы помогаем формировать будущее поколение, показывая пример командного духа и взаимоподдержки".

Сила фонда — в детских улыбках

Betking Foundation, входящий в состав King Group, и его основатель Павел Журило превращают спорт в инструмент социальных изменений. Их миссия — помогать детям чувствовать себя нужными и уверенными.

Каждый из 50 детей-участников этого дня стал частью большого футбольного сообщества, получил ценный опыт и заряд мотивации для дальнейших достижений. А профессиональные игроки ФК "Александрия" еще раз доказали, что настоящие чемпионы выигрывают не только на поле, но и в сердцах маленьких болельщиков. Ведь настоящая победа — это не счет на табло, а детские улыбки и новые мечты, которые становятся реальностью.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
благотворительность
Украина