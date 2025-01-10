45 підозр оголошено за схеми переправки за кордон під час спецоперації - Нацполіція
Київ • УНН
Національна поліція оголосила 45 підозр організаторам та учасникам схем незаконного переправлення осіб через кордон. Проводяться понад 600 обшуків за участю різних правоохоронних органів.
45 підозр оголошено організаторам та учасникам схем незаконного переправлення осіб через кордон. Проводяться понад 600 обшуків за участю різних правоохоронних органів. Про це повідомили у п'ятницю в Нацполіції у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"45 підозр оголошені організаторам та учасникам незаконних схем переправлення осіб через кордон. Такі результати проведення першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон станом на 14:35. Слідчі дії тривають", - повідомили у поліції.
Деталі спецоперації, як вказано, будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
Доповнення
Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу Генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК та СП.
Масштабна спецоперація: по Україні проводять 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон10.01.25, 08:46 • 26663 перегляди