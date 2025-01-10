45 подозрений объявлено за схемы переправки за границу во время спецоперации - Нацполиция

45 подозрений объявлено организаторам и участникам схем незаконной переправки лиц через границу. Проводятся более 600 обысков с участием различных правоохранительных органов. Об этом сообщили в пятницу в Нацполиции в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"45 подозрений объявлены организаторам и участникам незаконных схем переправки лиц через границу. Такие результаты проведения первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу по состоянию на 14:35. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Детали спецоперации, как указано, будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Дополнение

Более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДВР и следователи Нацполиции совместно с Госпогранслужбой, работниками прокуратур и Офиса Генерального прокурора с привлечением сотрудников ТЦК и СП.

Масштабная спецоперация: по Украине проводят 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу