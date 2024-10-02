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29 днів перебував у реанімації: помер викладач "Львівської політехніки", який отримав поранення під час атаки рф 4 вересня

29 днів перебував у реанімації: помер викладач "Львівської політехніки", який отримав поранення під час атаки рф 4 вересня

Київ • УНН

 • 15442 перегляди

Богдан Кріль, викладач "Львівської політехніки", помер у лікарні від поранень, отриманих під час ракетного удару на Львів 4 вересня. Він став восьмою жертвою цього нападу.

У лікарні помер викладач "Львівської політехніки" Богдан Кріль, який отримав поранення внаслідок ракетного удару сил рф на Львів 4 вересня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

"З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня.

Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки", - повідомив Садовий.

За його словами, 29 днів Кріль перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося.

"Співчуття рідним! Вічна Памʼять!" - резюмував Садовий.

Як повідомляють ЗМІ, Богдан Кріль був доцентом катедри "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" національного університету "Львівська політехніка".

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти атакували Львів дронами і ракетами.

Загинули семеро львів’ян, в тому числі й двоє дітей. Серед убитих – жінка із трьома доньками.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
andrii-sadovyiАндрій Садовий
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

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