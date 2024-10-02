29 дней находился в реанимации: умер преподаватель "Львовской политехники", который получил ранения во время атаки рф 4 сентября

В больнице умер преподаватель «Львовской политехники» Богдан Криль, который получил ранения в результате ракетного удара сил рф на Львов 4 сентября. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

«С глубокой скорбью сообщаем о потере еще одной жизни в результате жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября.

Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки», - сообщил Садовый.

По его словам, 29 дней Криль находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось.

«Соболезнования родным! Вечная Память!» - резюмировал Садовый.

Как сообщают СМИ, Богдан Криль был доцентом кафедры «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» национального университета «Львовская политехника».

Напомним, 4 сентября российские оккупанты атаковали Львов дронами и ракетами.

Погибли семь львовян, в том числе и двое детей. Среди убитых - женщина с тремя дочерьми.