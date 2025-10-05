25 бригад сил ТрО діють разом з усіма іншими складовими Сил оборони – Зеленський
Київ • УНН
Понад 100 тисяч українців приєдналися до Сил територіальної оборони протягом першого місяця повномасштабної війни. Зараз 25 бригад ТрО діють разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки.
Деталі
Тільки впродовж першого місяця цієї війни до сил ТрО приєдналося понад 100 тис. українців. Зараз 25 бригад сил територіальної оборони України діють разом з усіма іншими складовими наших Сил оборони і безпеки. Бригади і батальйони ТрО воюють на першій лінії фронту, відчутно допомагають у боях у прикордонні, залучені до прикриття важливих напрямків
Він наголосив, що тільки званням Героя України відзначені 46 воїнів сил ТрО.
"Тисячі воїнів відзначені іншими державними нагородами України", - повідомив Зеленський.
Зеленський висловив вдячність за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони.
"Усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад.", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що ідея територіальної оборони – у справді народному, повноцінному захисті держави від зовнішньої агресії. І після початку повномасштабного російського вторгнення ця ідея спрацювала на згуртованість українців.
Окрім того, він у День територіальної оборони відзначив державними нагородами воїнів підрозділів ТрО.
Доповнення
Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ.