Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 36454 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 62321 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 121751 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 107282 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 104511 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 131284 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 103810 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47377 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53971 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
25 бригад сил ТрО діють разом з усіма іншими складовими Сил оборони – Зеленський

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Понад 100 тисяч українців приєдналися до Сил територіальної оборони протягом першого місяця повномасштабної війни. Зараз 25 бригад ТрО діють разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки.

25 бригад сил ТрО діють разом з усіма іншими складовими Сил оборони – Зеленський

Впродовж першого місяця повномасштабної війни до сил територіальної оборони України приєдналося понад 100 тис. українців. Зараз 25 бригад сил ТрО діють разом з усіма іншими складовими Сил оборони і безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Тільки впродовж першого місяця цієї війни до сил ТрО приєдналося понад 100 тис. українців. Зараз 25 бригад сил територіальної оборони України діють разом з усіма іншими складовими наших Сил оборони і безпеки. Бригади і батальйони ТрО воюють на першій лінії фронту, відчутно допомагають у боях у прикордонні, залучені до прикриття важливих напрямків

- заявив Зеленський.

Він наголосив, що тільки званням Героя України відзначені 46 воїнів сил ТрО.

"Тисячі воїнів відзначені іншими державними нагородами України", - повідомив Зеленський.

Зеленський висловив вдячність за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони.

"Усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад.", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що ідея територіальної оборони – у справді народному, повноцінному захисті держави від зовнішньої агресії. І після початку повномасштабного російського вторгнення ця ідея спрацювала на згуртованість українців.

Окрім того, він у День територіальної оборони відзначив державними нагородами воїнів підрозділів ТрО.

Доповнення

Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ. 

Анна Мурашко

