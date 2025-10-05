$41.280.00
25 бригад Сил ТрО действуют вместе со всеми другими составляющими Сил обороны – Зеленский

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Более 100 тысяч украинцев присоединились к Силам территориальной обороны в течение первого месяца полномасштабной войны. Сейчас 25 бригад ТрО действуют вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности.

25 бригад Сил ТрО действуют вместе со всеми другими составляющими Сил обороны – Зеленский

В течение первого месяца полномасштабной войны к силам территориальной обороны Украины присоединилось более 100 тыс. украинцев. Сейчас 25 бригад сил ТрО действуют вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Только в течение первого месяца этой войны к силам ТрО присоединилось более 100 тыс. украинцев. Сейчас 25 бригад сил территориальной обороны Украины действуют вместе со всеми другими составляющими наших Сил обороны и безопасности. Бригады и батальоны ТрО воюют на первой линии фронта, ощутимо помогают в боях в приграничье, привлечены к прикрытию важных направлений

- заявил Зеленский.

Он отметил, что только званием Героя Украины отмечены 46 воинов сил ТрО.

"Тысячи воинов отмечены другими государственными наградами Украины", - сообщил Зеленский.

Зеленский выразил благодарность за службу и преданность Украине всем солдатам, сержантам, офицерам украинской территориальной обороны.

"Всем тем, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и общин", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что идея территориальной обороны – в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. И после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев.

Кроме того, он в День территориальной обороны отметил государственными наградами воинов подразделений ТрО.

Дополнение

Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО–Украина JATEC в польском городе Быдгощ. 

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
НАТО
Владимир Зеленский
Украина