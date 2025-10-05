25 бригад Сил ТрО действуют вместе со всеми другими составляющими Сил обороны – Зеленский
Киев • УНН
Более 100 тысяч украинцев присоединились к Силам территориальной обороны в течение первого месяца полномасштабной войны. Сейчас 25 бригад ТрО действуют вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности.
В течение первого месяца полномасштабной войны к силам территориальной обороны Украины присоединилось более 100 тыс. украинцев. Сейчас 25 бригад сил ТрО действуют вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Только в течение первого месяца этой войны к силам ТрО присоединилось более 100 тыс. украинцев. Сейчас 25 бригад сил территориальной обороны Украины действуют вместе со всеми другими составляющими наших Сил обороны и безопасности. Бригады и батальоны ТрО воюют на первой линии фронта, ощутимо помогают в боях в приграничье, привлечены к прикрытию важных направлений
Он отметил, что только званием Героя Украины отмечены 46 воинов сил ТрО.
"Тысячи воинов отмечены другими государственными наградами Украины", - сообщил Зеленский.
Зеленский выразил благодарность за службу и преданность Украине всем солдатам, сержантам, офицерам украинской территориальной обороны.
"Всем тем, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и общин", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что идея территориальной обороны – в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. И после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев.
Кроме того, он в День территориальной обороны отметил государственными наградами воинов подразделений ТрО.
Дополнение
Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО–Украина JATEC в польском городе Быдгощ.