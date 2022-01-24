24 січня - День зовнішньої розвідки

День зовнішньої розвідки

24 січня 1919 року було створено перший підрозділ розвідки в УНР. 2018 року президент України офіційно затвердив це свято. Цього дня вшановують значний внесок офіцерів, які допомагають зберегти суверенітет і незалежність нашої держави. Ще з минулого століття зовнішня розвідка захищає громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Цікавий факт: зовнішня розвідка існувала ще за часів Гетьманщини в XVII столітті.

Міжнародний день освіти

Це досить молоде свято, яке було проголошено всього в грудні 2018 року під час міжнародної конференції, присвяченій проблемам сучасної освіти, в Брюсселі. Вперше ж у світі його відсвяткували 2019 року.

Ініціаторами запровадження свята стали представники африканської країни Нігерії. На їхню думку, кожного року 24 січня повинні проходити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти. До цього часу розглянули вже дві з них: “Освіта для світу і розвитку” та “Освіта в інтересах людей, планети, процвітання та миру”. Цікавий факт: Україна посідає 9 місце за рівнем грамотності у світі.

Міжнародний жіночий спортивний день

Запровадили це свято у Франції за підтримки Міністерства спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. 2014 року досить гострою виявилася проблема насилля та сексуалізації жінок у спорті. Тому прийняли рішення провести певні заходи, які допомогли б покращити рівень здоров’я і життя спортсменок з Франції.

Міністерка Делегації спорту Роксана Марасіняню провела різноманітні заходи з приводу створення свята. Вона довела, що підтримка спортсменок та фемінізація органів спортивного управління є досить важливими для розвитку всього світу.

Міжнародний день ескімо

24 січня 1922 року кухар, кондитер та володар власної крамниці солодощів в США, Крістіан Нельсон, отримав офіційний патент на новий вид холодного десерту. Своє ж перше морозиво на дерев’яній паличці та у шоколадній глазурі кондитер запропонував ще 1919 року та назвав свій витвір “Пиріжок ескімоса” (Eskimo Pie). Ця назва настільки вкорінилася, що стала популярною на весь світ.

День пам’яті преподобного Феодосія Великого

Преподобний Феодосій народився в місті Маґаріяс (Каппадокія) в сім’ї благочестивих Проєресія та Євлогії. З дитинства відрізнявся дуже гарним голосом, а тому його посвятили в церковні читці. 451 року Феодосій відправляється в Єрусалим. По дорозі він зустрічає Симеона Стовпника. В Єрусалимі відвідує чимало місць, де сталися євангельські події. Потім стає учнем преподобного Лонгіна.

За дорученням свого вчителя Феодосій переселяється до церкви Пречистої Владичиці Богородиці. Але через деякий час, через бажання усамітнитися, йде в пустелю та оселяється в одній із печер. За переказами саме в ній зупинилися волхви по дорозі до новонародженого Ісуса Христа.

Незабаром навколо Феодосія збирається ціла чернеча громада. Тому він вирішує побудувати монастир. Невдовзі на його місці виростає ціла обитель, яка називається Лавра Феодосія Великого. Вона стала першим чернечим монастирем в Палестині. До кінця життя Феодосія тут проживало близько 400 ченців.

Також Феодосій Великий був другом Савви Освяченого. Разом з ним отримав сан архімандрита. Коли на цих землях правив імператор Анастасій, почалися сильні гоніння за тими, хто дотримувався так званого монофізитства (одна з течій християнства, згідно з якою Ісус Христос має лише одну божественну природу). Феодосій не підтримував монофізитів, за що був відправлений до в’язниці. Вийшов з неї 518 року після смерті імператора.

Помер преподобний 529 року після тривалої хвороби. Йому було 105 років.

Іменини

День Ангела святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.