24 января - День внешней разведки

День внешней разведки

24 января 1919 года было создано первое подразделение разведки в УНР. В 2018 году президент Украины официально утвердил этот праздник. В этот день чествуют значительный вклад офицеров, которые помогают сохранить суверенитет и независимость нашего государства. Еще с прошлого века внешняя разведка защищает граждан от влияния недоброжелательно настроенных сторон. Интересный факт: внешняя разведка существовала еще во времена Гетманщины в XVII веке.

Международный день образования

Это достаточно молодой праздник, который был провозглашен всего в декабре 2018 года во время международной конференции, посвященной проблемам современного образования, в Брюсселе. Впервые же в мире его отпраздновали в 2019 году.

Инициаторами введения праздника стали представители африканской страны Нигерии. По их мнению, каждый год 24 января должны проходить мероприятия на определенную тему, которая связана с проблемами современного образования. К этому времени рассмотрели уже две из них: “образование для мира и развития” и “образование в интересах людей, планеты, процветания и мира”. Интересный факт: Украина занимает 9 место по уровню грамотности в мире.

Международный женский спортивный день

Ввели этот праздник во Франции при поддержке Министерства спорта и Государственного секретариата вопросов о гендерном равенстве и борьбе с дискриминацией. В 2014 году достаточно острой оказалась проблема насилия и сексуализации женщин в спорте. Поэтому приняли решение провести определенные мероприятия, которые помогли бы улучшить уровень здоровья и жизни спортсменок из Франции.

Министр делегации спорта Роксана Марасиняню провела различные мероприятия по поводу создания праздника. Она доказала, что поддержка спортсменок и феминизация органов спортивного управления являются весьма важными для развития всего мира.

Международный день эскимо

24 января 1922 года повар, кондитер и владелец собственного магазина сладостей в США, Кристиан Нельсон получил официальный патент на новый вид холодного десерта. Свое же первое мороженое на деревянной палочке и в шоколадной глазури кондитер предложил еще в 1919 году и назвал свое произведение “пирожок эскимоса” (Eskimo Pie). Это название настолько укоренилось, что стало популярным на весь мир.

День памяти преподобного Феодосия Великого

Преподобный Феодосий родился в городе Магарияс (Каппадокия) в семье благочестивых Проересия и Евлогии. С детства отличался очень красивым голосом, а потому его посвятили в церковные чтецы. В 451 году Феодосий отправляется в Иерусалим. По пути он встречает Симеона Столпника. В Иерусалиме посещает немало мест, где произошли евангельские события. Затем становится учеником преподобного Лонгина.

По поручению своего учителя Феодосий переселяется в церковь Пречистой Владычицы Богородицы. Но через некоторое время, из-за желания уединиться, уходит в пустыню и поселяется в одной из пещер. По преданию именно в ней остановились волхвы по дороге к новорожденному Иисусу Христу.

Вскоре вокруг Феодосия собирается целая монашеская община. Поэтому он решает построить монастырь. Вскоре на его месте вырастает целая обитель, которая называется Лавра Феодосия Великого. Она стала первым монашеским монастырем в Палестине. До конца жизни Феодосия здесь проживало около 400 монахов.

Также Феодосий Великий был другом Саввы Освященного. Вместе с ним получил сан архимандрита. Когда на этих землях правил император Анастасий, начались сильные гонения за теми, кто придерживался так называемого монофизитства (одно из течений христианства, согласно которому Иисус Христос имеет только одну божественную природу). Феодосий не поддерживал монофизитов, за что был отправлен в тюрьму. Вышел из нее в 518 году после смерти императора.

Умер преподобный 529 года после продолжительной болезни. Ему было 105 лет.

Именины

День Ангела празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор, Феодосий.