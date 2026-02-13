2025 рік став найсмертоноснішим для українців з початку повномасштабного вторгнення - ISW

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 16943 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 34509 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 26044 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 33503 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 28227 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24470 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25553 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29324 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74944 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50723 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
93%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 8356 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 8456 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 7520 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 5330 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 5976 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 39511 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 81531 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 71865 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 75615 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 81786 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 16743 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 20707 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 46069 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 39858 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41539 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
WhatsApp
Facebook

2025 рік став найсмертоноснішим для українців з початку повномасштабного вторгнення - ISW

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У 2025 році росіяни вбили щонайменше 2919 мирних жителів та поранили 17775, що є збільшенням на 12% та 25% порівняно з 2024 роком. Удари безпілотників спричинили більшість жертв серед цивільного населення.

2025 рік став найсмертоноснішим для українців з початку повномасштабного вторгнення - ISW

Наявні незалежні звіти продовжують вказувати на те, що 2025 рік був найсмертоноснішим для громадян України з часів повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними проєкту Conflict Intelligence Team (CIT), росіяни вбили щонайменше 2919 мирних жителів та поранили 17 775 у 2025 році - збільшення на 12% та 25% відповідно, порівняно з 2024 роком.

Внаслідок ударів безпілотників загинуло щонайменше 1376 мирних жителів та поранено щонайменше 10 089 - це більше жертв, ніж від усіх інших видів зброї разом узятих, і майже втричі перевищує рівень жертв серед цивільного населення в результаті ударів безпілотників у 2024 році

- цитують аналітики дані CIT.

Вказується, щшо ці цифри узгоджуються з висновками Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні та звітом європейського уряду щодо оцінки жертв серед цивільного населення у 2025 році від 12 січня. Так, в ООН зазначили, що російські удари по територіях, контрольованих Україною, спричинили 97 відсотків від загальної кількості жертв серед цивільного населення у 2025 році.

Збільшення кількості жертв серед цивільного населення є помітним, незважаючи на відсутність масштабних бойових дій на Херсонському напрямку. російські війська повсюдно використовують тактику "людського сафарі" в Херсонській області, використовуючи тактичні дрони, особливо FPV, для ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі

- йдеться у статті.

В ISW також вказують, що російські війська "інтегрували навмисне завдання шкоди цивільному населенню у свій ширший шаблон операції повітряного перехоплення на полі бою".

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що не укладатиме жодної угоди з рф, якщо вона буде поганою для України. Він готовий продовжувати боротьбу для забезпечення гідного та тривалого миру.

росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2448 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
Херсонська область
Володимир Зеленський