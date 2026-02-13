2025 рік став найсмертоноснішим для українців з початку повномасштабного вторгнення - ISW

У 2025 році росіяни вбили щонайменше 2919 мирних жителів та поранили 17775, що є збільшенням на 12% та 25% порівняно з 2024 роком. Удари безпілотників спричинили більшість жертв серед цивільного населення.

Наявні незалежні звіти продовжують вказувати на те, що 2025 рік був найсмертоноснішим для громадян України з часів повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Зазначається, що, за даними проєкту Conflict Intelligence Team (CIT), росіяни вбили щонайменше 2919 мирних жителів та поранили 17 775 у 2025 році - збільшення на 12% та 25% відповідно, порівняно з 2024 роком. Внаслідок ударів безпілотників загинуло щонайменше 1376 мирних жителів та поранено щонайменше 10 089 - це більше жертв, ніж від усіх інших видів зброї разом узятих, і майже втричі перевищує рівень жертв серед цивільного населення в результаті ударів безпілотників у 2024 році - цитують аналітики дані CIT. Вказується, щшо ці цифри узгоджуються з висновками Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні та звітом європейського уряду щодо оцінки жертв серед цивільного населення у 2025 році від 12 січня. Так, в ООН зазначили, що російські удари по територіях, контрольованих Україною, спричинили 97 відсотків від загальної кількості жертв серед цивільного населення у 2025 році. Збільшення кількості жертв серед цивільного населення є помітним, незважаючи на відсутність масштабних бойових дій на Херсонському напрямку. російські війська повсюдно використовують тактику "людського сафарі" в Херсонській області, використовуючи тактичні дрони, особливо FPV, для ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі - йдеться у статті. В ISW також вказують, що російські війська "інтегрували навмисне завдання шкоди цивільному населенню у свій ширший шаблон операції повітряного перехоплення на полі бою". Нагадаємо Президент Зеленський заявив, що не укладатиме жодної угоди з рф, якщо вона буде поганою для України. Він готовий продовжувати боротьбу для забезпечення гідного та тривалого миру. росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД