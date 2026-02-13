2025 год стал самым смертоносным для украинцев с начала полномасштабного вторжения - ISW

Имеющиеся независимые отчеты продолжают указывать на то, что 2025 год был самым смертоносным для граждан Украины со времен полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что, по данным проекта Conflict Intelligence Team (CIT), россияне убили по меньшей мере 2919 мирных жителей и ранили 17 775 в 2025 году — увеличение на 12% и 25% соответственно, по сравнению с 2024 годом.

В результате ударов беспилотников погибло по меньшей мере 1376 мирных жителей и ранено по меньшей мере 10 089 — это больше жертв, чем от всех других видов оружия вместе взятых, и почти втрое превышает уровень жертв среди гражданского населения в результате ударов беспилотников в 2024 году — цитируют аналитики данные CIT.

Указывается, что эти цифры согласуются с выводами Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине и отчетом европейского правительства по оценке жертв среди гражданского населения в 2025 году от 12 января. Так, в ООН отметили, что российские удары по территориям, контролируемым Украиной, привели к 97 процентам от общего числа жертв среди гражданского населения в 2025 году.

Увеличение числа жертв среди гражданского населения является заметным, несмотря на отсутствие масштабных боевых действий на Херсонском направлении. Российские войска повсеместно используют тактику "человеческого сафари" в Херсонской области, используя тактические дроны, особенно FPV, для ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре — говорится в статье.

В ISW также указывают, что российские войска "интегрировали преднамеренное причинение вреда гражданскому населению в свой более широкий шаблон операции воздушного перехвата на поле боя".

