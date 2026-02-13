2025 год стал самым смертоносным для украинцев с начала полномасштабного вторжения - ISW

$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 17518 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 36197 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 26941 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 34856 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 28957 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24720 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25750 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29369 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74989 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50797 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Популярные новости
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 9510 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 9402 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 8440 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 6086 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 6706 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 39954 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 81944 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 72174 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 76043 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 82073 просмотра
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16898 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 20913 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 46275 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39998 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41681 просмотра
2025 год стал самым смертоносным для украинцев с начала полномасштабного вторжения - ISW

Киев • УНН

 • 588 просмотра

В 2025 году россияне убили по меньшей мере 2919 мирных жителей и ранили 17775, что является увеличением на 12% и 25% по сравнению с 2024 годом. Удары беспилотников привели к большинству жертв среди гражданского населения.

2025 год стал самым смертоносным для украинцев с начала полномасштабного вторжения - ISW

Имеющиеся независимые отчеты продолжают указывать на то, что 2025 год был самым смертоносным для граждан Украины со времен полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что, по данным проекта Conflict Intelligence Team (CIT), россияне убили по меньшей мере 2919 мирных жителей и ранили 17 775 в 2025 году — увеличение на 12% и 25% соответственно, по сравнению с 2024 годом.

В результате ударов беспилотников погибло по меньшей мере 1376 мирных жителей и ранено по меньшей мере 10 089 — это больше жертв, чем от всех других видов оружия вместе взятых, и почти втрое превышает уровень жертв среди гражданского населения в результате ударов беспилотников в 2024 году

— цитируют аналитики данные CIT.

Указывается, что эти цифры согласуются с выводами Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине и отчетом европейского правительства по оценке жертв среди гражданского населения в 2025 году от 12 января. Так, в ООН отметили, что российские удары по территориям, контролируемым Украиной, привели к 97 процентам от общего числа жертв среди гражданского населения в 2025 году.

Увеличение числа жертв среди гражданского населения является заметным, несмотря на отсутствие масштабных боевых действий на Херсонском направлении. Российские войска повсеместно используют тактику "человеческого сафари" в Херсонской области, используя тактические дроны, особенно FPV, для ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре

— говорится в статье.

В ISW также указывают, что российские войска "интегрировали преднамеренное причинение вреда гражданскому населению в свой более широкий шаблон операции воздушного перехвата на поле боя".

Напомним

Президент Зеленский заявил, что не будет заключать никаких соглашений с РФ, если они будут плохими для Украины. Он готов продолжать борьбу для обеспечения достойного и длительного мира.

россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2452 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Институт изучения войны
Херсонская область
Владимир Зеленский