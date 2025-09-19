День підвищення обізнаності про розшарування аорти та День народження смайла: що ще святкують 19 вересня

Сьогодні, 19 вересня, відзначається День підвищення обізнаності про розшарування аорти та День народження смайла. Крім того, православні християни вшановують пам’ять благовірного великого князя Київського і Чернігівського Ігоря, пише УНН.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, який потребує негайної медичної допомоги. В цьому випадку велику роль відіграє рання діагностика, належне медичне лікування та необхідність продовження досліджень для порятунку життів. День інформування про розшарування аорти – це підвищення обізнаності про, так званого, тихого вбивцю.

День народження смайла

Піктограма складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови.

Міжнародний піратський день

У 1995 році актор Марк Саммерс та його найкращий друг Джон Баур, граючи в ракетбол, випадково використали піратський сленг. Це здалося їм цікавим, тому не довго думаючи друзі вирішили створити жартівливе свято "Говори як пірат", використовуючи образ морського розбійника. У 2002 році Дейв Баррі – відомий публіцист Америки, опублікував статтю про це свято, що спричинило його велику популярність.

Міжнародний день вина Гренаш

Це свято відзначається кожної третьої п’ятниці вересня. В 2010 році в долині Рони, де відбувався симпозіум, зібралися винороби з усього світу. Відзначивши Гренаш найкращим сортом винограду, йому присвятили окремий день. Після цього винні дегустації почали відзначати у Франції, Великій Британії, Азії, США та Австралії.

Спомин благовірного великого князя Чернігівського та Київського Ігоря

Князь Ігор був правнуком святого Ярослава Мудрого і сином Олега Святославича, який княжив у Чернігові та Новгороді - Сіверському. Святий Ігор жив у першій половині ХІІ століття, в період міжусобиць між Ольговичами і Мстиславовичами – нащадками славного князя Русі Ярослава Мудрого. Під час богослужіння, коли святий Ігор молився, заколотник увірвав до церкви схопив його і жорстоко забив його до смерті. Ввечері, коли тіло князя Ігоря принесли до храму, сталося чудо: засвітилися всі свічки одразу.

