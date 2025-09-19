День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика: что еще празднуют 19 сентября

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 сентября, 19:49 • 12939 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 25320 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 24703 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 35099 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 47132 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 25536 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 21594 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 35035 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16598 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 53524 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
97%
755мм
Популярные новости
Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины18 сентября, 17:43 • 4382 просмотра
Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии18 сентября, 18:10 • 3702 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 6812 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть23:21 • 13947 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 6776 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 28447 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 47132 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 34851 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 35035 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 53524 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 7018 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 29003 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 28174 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 28154 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 26472 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика: что еще празднуют 19 сентября

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Сегодня отмечается День повышения осведомленности о расслоении аорты, День рождения смайлика и Международный пиратский день. Также православные христиане чтят память благоверного великого князя Киевского и Черниговского Игоря.

День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика: что еще празднуют 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, отмечается День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика. Кроме того, православные христиане чтят память благоверного великого князя Киевского и Черниговского Игоря, пишет УНН.

День повышения осведомленности о расслоении аорты

Этот день призван повысить уровень осведомленности общественности о расслоении аорты – опасном для жизни состоянии, которое требует немедленной медицинской помощи. В этом случае большую роль играет ранняя диагностика, надлежащее медицинское лечение и необходимость продолжения исследований для спасения жизней. День информирования о расслоении аорты – это повышение осведомленности о, так называемом, тихом убийце.

День рождения смайлика

Пиктограмма состоит из цифр, букв и знаков препинания. Все вместе означает выражение эмоций. Смайлики обычно дополняют историю общения в сети интернет. Благодаря им можно передать радость, сочувствие, удивление и другие жесты для более интересного разговора.

Уникальную деревянную синагогу из Закарпатья перевезут в музей и отреставрируют18.09.25, 15:04 • 1896 просмотров

Международный пиратский день

В 1995 году актер Марк Саммерс и его лучший друг Джон Баур, играя в ракетбол, случайно использовали пиратский сленг. Это показалось им интересным, поэтому не долго думая друзья решили создать шутливый праздник "Говори как пират", используя образ морского разбойника. В 2002 году Дэйв Барри – известный публицист Америки, опубликовал статью об этом празднике, что привело к его большой популярности.

Международный день вина Гренаш

Этот праздник отмечается каждую третью пятницу сентября. В 2010 году в долине Роны, где проходил симпозиум, собрались виноделы со всего мира. Отметив Гренаш лучшим сортом винограда, ему посвятили отдельный день. После этого винные дегустации начали отмечать во Франции, Великобритании, Азии, США и Австралии.

Память благоверного великого князя Черниговского и Киевского Игоря

Князь Игорь был правнуком святого Ярослава Мудрого и сыном Олега Святославича, который княжил в Чернигове и Новгороде-Северском. Святой Игорь жил в первой половине XII века, в период междоусобиц между Ольговичами и Мстиславичами – потомками славного князя Руси Ярослава Мудрого. Во время богослужения, когда святой Игорь молился, мятежник ворвался в церковь, схватил его и жестоко забил его до смерти. Вечером, когда тело князя Игоря принесли в храм, произошло чудо: засветились все свечи сразу.

В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"17.09.25, 14:58 • 4330 просмотров

Павел Зинченко

Общество
Австралия
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты