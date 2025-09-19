День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика: что еще празднуют 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, отмечается День повышения осведомленности о расслоении аорты и День рождения смайлика. Кроме того, православные христиане чтят память благоверного великого князя Киевского и Черниговского Игоря, пишет УНН.

День повышения осведомленности о расслоении аорты

Этот день призван повысить уровень осведомленности общественности о расслоении аорты – опасном для жизни состоянии, которое требует немедленной медицинской помощи. В этом случае большую роль играет ранняя диагностика, надлежащее медицинское лечение и необходимость продолжения исследований для спасения жизней. День информирования о расслоении аорты – это повышение осведомленности о, так называемом, тихом убийце.

День рождения смайлика

Пиктограмма состоит из цифр, букв и знаков препинания. Все вместе означает выражение эмоций. Смайлики обычно дополняют историю общения в сети интернет. Благодаря им можно передать радость, сочувствие, удивление и другие жесты для более интересного разговора.

Международный пиратский день

В 1995 году актер Марк Саммерс и его лучший друг Джон Баур, играя в ракетбол, случайно использовали пиратский сленг. Это показалось им интересным, поэтому не долго думая друзья решили создать шутливый праздник "Говори как пират", используя образ морского разбойника. В 2002 году Дэйв Барри – известный публицист Америки, опубликовал статью об этом празднике, что привело к его большой популярности.

Международный день вина Гренаш

Этот праздник отмечается каждую третью пятницу сентября. В 2010 году в долине Роны, где проходил симпозиум, собрались виноделы со всего мира. Отметив Гренаш лучшим сортом винограда, ему посвятили отдельный день. После этого винные дегустации начали отмечать во Франции, Великобритании, Азии, США и Австралии.

Память благоверного великого князя Черниговского и Киевского Игоря

Князь Игорь был правнуком святого Ярослава Мудрого и сыном Олега Святославича, который княжил в Чернигове и Новгороде-Северском. Святой Игорь жил в первой половине XII века, в период междоусобиц между Ольговичами и Мстиславичами – потомками славного князя Руси Ярослава Мудрого. Во время богослужения, когда святой Игорь молился, мятежник ворвался в церковь, схватил его и жестоко забил его до смерти. Вечером, когда тело князя Игоря принесли в храм, произошло чудо: засветились все свечи сразу.

