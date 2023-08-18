19 серпня: День пасічника в України, Всесвітній день гуманітарної допомоги

ukru
29 березня, 17:57 • 273249 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365332 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302895 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337894 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302793 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220869 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205499 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164827 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536318 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54902 перегляди
Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

30 березня, 16:32 • 42874 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58036 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39704 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46121 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393489 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536318 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569686 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566694 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205457 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365332 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175442 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166323 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137214 перегляди
Актуальне
19 серпня: День пасічника в України, Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня: День пасічника в України, Всесвітній день гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 1405826 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня, в Україні відзначається День пасічника. Подія запроваджена указом президента у 1997 році, пише УНН.

За народною традицією, у день Яблучного Спасу, 19 серпня, пасічники починають готувати вулики до зими. Наші предки обов’язково кропили їх свяченою водою, щоб комахи добре перенесли холоди.

Україна має давні традиції бджільництва. Саме наш земляк Петро Прокопович винайшов рамковий вулик, який презентував у 1814 році.

У цьому вулику Прокопович перше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Що найголовніше, у такому вулику можна було вилучати мед, не винищуючи димом бджіл, як це практикувалося в ті часи.

Повномасштабна російська агресія негативно вплинула на бджільництво в Україні. Через військові дії знищено близько 30% медоносних територій та бджолиних роїв.
Україна може втратити до 40% прогнозованого врожаю плодовоовочевих культур, адже не вистачає бджіл, щоб запилювати рослини.

Типовий вулик може виробляти від 13,5 до 45 кілограмів меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя.
Для того, щоб назбирати 100 г продукту, бджола пролітає до 46 тисяч кілометрів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги. Запроваджений у Генасамблеєю ООН на честь трагічної загибелі гуманітарної місії у Багдаді в 2003 році.

Головна мета цього дня — підкреслити необхідність гуманітарної співпраці держав під час збройних конфліктів, глобальних катастроф, природних катаклізмів.

За різними оцінками, нині на планеті різноманітної гуманітарної допомоги потребують близько 170 мільйонів людей. Певну частину з них, на жаль, становлять українці, які постраждали внаслідок російської збройної агресії.

19 серпня — це і Всесвітній день орангутангів — єдиного виду людиноподібних мавп, які мешкають лише на островах Суматра та Борнео.

Через знищення людьми природного середовища проживання орангутангів та браконьєрство, ці тварини опинилися на межі зникнення.

Нині у дикій природі нараховується близько 10 тисяч суматранських орангутангів, до 20 тисяч калімантанських орангутангів, і всього лише близько 800 тапанульських орангутангів.

Ще у третю суботу серпня можна відзначити День безпритульних тварин. Подія виникла у 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин.

Нині до цієї події щороку приєднуються у 150-ти країнах світу. У цей День волонтери привертають увагу людства до того, що безпритульні тварини теж потребують уваги, і не заслуговують на жорстоке поводження.

Окрім цього, сьогодні можна відзначити Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки.

Іменини 19 серпня святкують Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06