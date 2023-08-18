19 серпня: День пасічника в України, Всесвітній день гуманітарної допомоги

За народною традицією, у день Яблучного Спасу, 19 серпня, пасічники починають готувати вулики до зими. Наші предки обов’язково кропили їх свяченою водою, щоб комахи добре перенесли холоди.

Україна має давні традиції бджільництва. Саме наш земляк Петро Прокопович винайшов рамковий вулик, який презентував у 1814 році.

У цьому вулику Прокопович перше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Що найголовніше, у такому вулику можна було вилучати мед, не винищуючи димом бджіл, як це практикувалося в ті часи.

Повномасштабна російська агресія негативно вплинула на бджільництво в Україні. Через військові дії знищено близько 30% медоносних територій та бджолиних роїв.

Україна може втратити до 40% прогнозованого врожаю плодовоовочевих культур, адже не вистачає бджіл, щоб запилювати рослини.

Типовий вулик може виробляти від 13,5 до 45 кілограмів меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя.

Для того, щоб назбирати 100 г продукту, бджола пролітає до 46 тисяч кілометрів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги. Запроваджений у Генасамблеєю ООН на честь трагічної загибелі гуманітарної місії у Багдаді в 2003 році.

Головна мета цього дня — підкреслити необхідність гуманітарної співпраці держав під час збройних конфліктів, глобальних катастроф, природних катаклізмів.

За різними оцінками, нині на планеті різноманітної гуманітарної допомоги потребують близько 170 мільйонів людей. Певну частину з них, на жаль, становлять українці, які постраждали внаслідок російської збройної агресії.

19 серпня — це і Всесвітній день орангутангів — єдиного виду людиноподібних мавп, які мешкають лише на островах Суматра та Борнео.

Через знищення людьми природного середовища проживання орангутангів та браконьєрство, ці тварини опинилися на межі зникнення.

Нині у дикій природі нараховується близько 10 тисяч суматранських орангутангів, до 20 тисяч калімантанських орангутангів, і всього лише близько 800 тапанульських орангутангів.

Ще у третю суботу серпня можна відзначити День безпритульних тварин. Подія виникла у 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин.

Нині до цієї події щороку приєднуються у 150-ти країнах світу. У цей День волонтери привертають увагу людства до того, що безпритульні тварини теж потребують уваги, і не заслуговують на жорстоке поводження.

Окрім цього, сьогодні можна відзначити Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки.

Іменини 19 серпня святкують Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина.