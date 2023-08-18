19 августа: День пасечника в Украине, Всемирный день гуманитарной помощи

По народной традиции, в день Яблочного Спаса, 19 августа, пасечники начинают готовить ульи к зиме. Наши предки обязательно’кропили их святой водой, чтобы насекомые хорошо перенесли холода.

Украина имеет давние традиции пчеловодства. Именно наш земляк Петр Прокопович изобрел рамочный улей, который представил в 1814 году.

В этом улье Прокопович впервые выделил рамку в самостоятельную часть пчелиного жилища. Что самое главное, в таком улье можно было извлекать мед, не истребляя дымом пчел, как это практиковалось в те времена.

Полномасштабная российская агрессия негативно повлияла на пчеловодство в Украине. Из-за военных действий уничтожено около 30% медоносных территорий и пчелиных роев.

Украина может потерять до 40% прогнозируемого урожая плодовоовощных культур, ведь не хватает пчел, чтобы опылять растения.

Типичный улей может производить от 13,5 до 45 килограммов меда в год. В среднем, медовая пчела производит 1/12 чайной ложки меда в течение своей жизни.

Для того, чтобы собрать 100 г продукта, пчела пролетает до 46 тысяч километров.

Также сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Введён в Генассамблеей ООН в честь трагической гибели гуманитарной миссии в Багдаде в 2003 году.

Главная цель этого дня — подчеркнуть необходимость гуманитарного сотрудничества государств во время вооруженных конфликтов, глобальных катастроф, природных катаклизмов.

По различным оценкам, сейчас на планете в разнообразной гуманитарной помощи нуждаются около 170 миллионов человек. Определенную часть из них, к сожалению, составляют украинцы, пострадавшие в результате российской вооруженной агрессии.

19 августа — это и Всемирный день орангутангов — единственного вида человекообразных обезьян, которые обитают только на островах Суматра и Борнео.

Из-за уничтожения людьми естественной среды обитания орангутангов и браконьерства, эти животные оказались на грани исчезновения.

В настоящее время в дикой природе насчитывается около 10 тысяч суматранских орангутангов, до 20 тысяч калимантанских орангутангов, и всего лишь около 800 тапанульских орангутангов.

Еще в третью субботу августа можно отметить День бездомных животных. Событие возникло в 1992 году по инициативе Международного общества, которое занимается защитой прав животных.

Сейчас к этому событию ежегодно присоединяются в 150-ти странах мира. В этот День волонтёры привлекают внимание человечества к тому, что бездомные животные тоже нуждаются во внимании, и не заслуживают жестокого обращения.

Кроме этого, сегодня можно отметить Всемирный день фотографии, Международный день банта, День почтовой марки.

Именины 19 августа празднуют Архип, Макар, Михаил, Нонна, Кристина.