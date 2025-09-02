$41.320.06
Ексклюзив
06:00 • 602 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 2084 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 18596 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 31893 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 41667 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 42244 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 187117 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106240 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193373 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200694 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
172 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбили десятки атак ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення, противник здійснив 64 авіаційних удари та 4918 обстрілів. Українські оборонці відбили численні атаки на різних напрямках, зупинивши просування ворога.

172 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбили десятки атак ворога - Генштаб

Впродовж минулої доби, 1 вересня, було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Противник здійснив 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також росіяни здійснили 4918 обстрілів, зокрема 77 з них були здійснені з реактивних систем залпового вогню. Було залучено для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Окупанти завдали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне, а також у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко, а також у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА і дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 ворожих цілей, але зафіксовано влучання 30 БПЛА.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.

