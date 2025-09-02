172 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбили десятки атак ворога - Генштаб

Впродовж минулої доби, 1 вересня, було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Противник здійснив 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також росіяни здійснили 4918 обстрілів, зокрема 77 з них були здійснені з реактивних систем залпового вогню. Було залучено для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Окупанти завдали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне, а також у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко, а також у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА і дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 ворожих цілей, але зафіксовано влучання 30 БПЛА.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.