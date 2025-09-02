172 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбили десятки атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
Минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення, противник здійснив 64 авіаційних удари та 4918 обстрілів. Українські оборонці відбили численні атаки на різних напрямках, зупинивши просування ворога.
Впродовж минулої доби, 1 вересня, було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Противник здійснив 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Також росіяни здійснили 4918 обстрілів, зокрема 77 з них були здійснені з реактивних систем залпового вогню. Було залучено для ураження 5462 дрони-камікадзе.
Окупанти завдали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне, а також у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко, а також у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо
У ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА і дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 ворожих цілей, але зафіксовано влучання 30 БПЛА.
Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.