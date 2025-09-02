172 боевых столкновения за сутки: ВСУ отбили десятки атак врага - Генштаб

За прошедшие сутки, 1 сентября, было зафиксировано 172 боевых столкновения. Противник совершил 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также россияне совершили 4918 обстрелов, в том числе 77 из них были осуществлены из реактивных систем залпового огня. Было задействовано для поражения 5462 дрона-камикадзе.

Оккупанты нанесли авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили семь атак оккупанта в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное, а также в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки и в сторону Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малеевка, Шевченко, а также в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 120 вражеских целей, но зафиксировано попадание 30 БПЛА.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.