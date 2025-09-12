168 боєзіткнень на фронті: ворог застосував 2236 дронів-камікадзе - Генштаб

З початку доби 12 вересня на фронті відбулося 168 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 11 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 11 штурмових дій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

За добу 11 вересня армія рф втратила щонайменше 890 військових та 40 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 становлять 1092780 осіб.

