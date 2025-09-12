$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 7148 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 9180 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 17602 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 24695 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29296 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27121 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22815 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32074 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20137 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
168 боєзіткнень на фронті: ворог застосував 2236 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 20 перегляди

З початку доби 12 вересня на фронті відбулося 168 боєзіткнень, противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів. Ворог застосував 3 ракети, скинув 88 КАБів та залучив 2236 дронів-камікадзе, здійснивши 3593 обстріли.

168 боєзіткнень на фронті: ворог застосував 2236 дронів-камікадзе - Генштаб

З початку доби 12 вересня на фронті відбулося 168 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 11 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни11.09.25, 01:00 • 15578 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 11 штурмових дій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 11 вересня армія рф втратила щонайменше 890 військових та 40 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 становлять 1092780 осіб.

Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні11.09.25, 17:33 • 32311 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна