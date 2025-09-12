$41.310.10
19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
168 боестолкновений на фронте: враг применил 2236 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 22 просмотра

С начала суток 12 сентября на фронте произошло 168 боестолкновений, противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов. Враг применил 3 ракеты, сбросил 88 КАБов и задействовал 2236 дронов-камикадзе, совершив 3593 обстрела.

168 боестолкновений на фронте: враг применил 2236 дронов-камикадзе - Генштаб

С начала суток 12 сентября на фронте произошло 168 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 88 КАБ, задействовал для поражения 2236 дронов-камикадзе и совершил 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 2 атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес один ракетный и 11 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 19 управляемых авиационных бомб, совершил 102 обстрела, в том числе 2 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, Кутьковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Колодязей и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 16 из 18 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны11.09.25, 01:00 • 15578 просмотров

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отбили 11 штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоекономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 99 и ранили 60 оккупантов, уничтожили два танка, три автомобиля, четыре мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов, склад боеприпасов и повредили автомобиль, две пушки, пункт управления БпЛА, семь укрытий личного состава врага

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вороне, Малеевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в направлении Филиала, Ивановки. Бои продолжаются в одной локации.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по районам населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг провел две тщетные атаки на позиции наших защитников, в то же время нанес авиаудар в районе населенного пункта Львово.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 11 сентября армия рф потеряла не менее 890 военных и 40 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.25 составляют 1092780 человек.

Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине11.09.25, 17:33 • 32311 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина