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120 тисяч етнічних вірмен хочуть покинути Карабах і переїхати до Вірменії

120 тисяч етнічних вірмен хочуть покинути Карабах і переїхати до Вірменії

Київ • УНН

 • 139694 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали масовий відтік на автомобілях до Вірменії після того, як Азербайджан розгромив бойовиків сепаратистського регіону. Влада Карабаху повідомила, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити в складі Азербайджану через страх переслідувань і етнічних чисток. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що люди їдуть Лачинським коридором до кордону з Вірменією.

На знімках можна побачити десятки автомобілів, які вночі виїжджали зі міст гірськими шляхами.

Вірмени Карабаху, території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза його контролем, були змушені припинити вогонь минулого тижня після 24-годинної військової операції Азербайджану.

Вірмени не сприймають обіцянку Азербайджану гарантувати їхні права внаслідок інтеграції регіону.

Цитата

"99,99% вважають за краще залишити наші історичні землі", — сказав радник президента самопроголошеної Республіки Арцах.
"Доля нашого бідного народу увійде в історію як ганьба для вірменського народу і всього цивілізованого світу", — додав він.

Нагадаємо

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня та оголосив про її закінчення 20 вересня.

Після операції президент країни Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану та "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

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