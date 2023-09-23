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Азербайджан показав конфісковану військову техніку і боєприпаси у вірмен Карабаху

Азербайджан показав конфісковану військову техніку і боєприпаси у вірмен Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Азербайджан показав список військової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих після завершення антитерористичних заходів у Карабахському регіоні. Про це повідомили у Міністерстві оборони Азербайджану, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що робота, яка проводиться у напрямку роззброєння незаконних збройних формувань в області, триває.
У списку, серед іншого, чотири танки, БМП, 12 гаубиць та 12 мінометів, 468 мін та 956 зарядів для мін, понад 66 тисяч патронів, 28 ЗРК, один ЗРК Тор, 22 гранатомети, 313 одиниць стрілкової зброї та інші види озброєння.

Нагадаємо

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня та оголосив про її закінчення 20 вересня.

Після операції президент країни Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану та "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

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