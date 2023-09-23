Азербайджан показал конфискованную военную технику и боеприпасы у армян Карабаха
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Азербайджан показал список военной техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, передает УНН.
Детали
Отмечается, что работа, которая проводится в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований в области, продолжается.
В списке, среди прочего, четыре танка, БМП, 12 гаубиц и 12 минометов, 468 мин и 956 зарядов для мин, более 66 тысяч патронов, 28 ЗРК, один ЗРК Тор, 22 гранатомета, 313 единиц стрелкового оружия и другие виды вооружения.
Напомним
Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании 20 сентября.
После операции президент страны Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана и "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.