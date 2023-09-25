120 тысяч этнических армян хотят покинуть Карабах и переехать в Армению

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Этнические армяне из Нагорного Карабаха начали массовый отток на автомобилях в Армению после того, как Азербайджан разгромил боевиков сепаратистского региона. Власти Карабаха сообщили, что 120 000 армян не хотят жить в составе Азербайджана из-за страха преследований и этнических чисток. Об этом пишет Reuters, передает УНН.