120 тысяч этнических армян хотят покинуть Карабах и переехать в Армению
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Этнические армяне из Нагорного Карабаха начали массовый отток на автомобилях в Армению после того, как Азербайджан разгромил боевиков сепаратистского региона. Власти Карабаха сообщили, что 120 000 армян не хотят жить в составе Азербайджана из-за страха преследований и этнических чисток. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что люди едут по Лачинскому коридору до границы с Арменией.
На снимках можно увидеть десятки автомобилей, которые ночью выезжали из городов по горным дорогам.
Армяне Карабаха, территории, которая международно признана частью Азербайджана, но ранее была вне его контроля, были вынуждены прекратить огонь на прошлой неделе после 24-часовой военной операции Азербайджана.
Армяне не воспринимают обещание Азербайджана гарантировать их права в результате интеграции региона.
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"99,99% предпочитают оставить наши исторические земли", — сказал советник президента самопровозглашенной Республики Арцах.
"Судьба нашего бедного народа войдет в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира", — добавил он.
Напомним
Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании 20 сентября.
После операции президент страны Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана и "более благоприятных возможностях" для заключения мирного договора с Арменией.
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